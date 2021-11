Microsoft punta su formazione e knowledge sharing per contribuire a costruire la Sanità del futuro

Microsoft Italia conferma il proprio impegno per la Trasformazione Digitale del Paese inaugurando la nuova eHealth Experience. L’obiettivo del nuovo spazio è promuovere – attraverso la formazione e la condivisione di best practice e soluzioni innovative proposte da Microsoft e dai suoi partner – l’innovazione del Sistema Salute, un comparto strategico al centro delle priorità del PNRR che riserva 15,63 miliardi di euro per costruire la Sanità...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati