Non è un quadro di una nuova mostra d'arte, ma sicuramente è frutto di un nuovo artista emergente che sta spopolando sul web e sui social dal nome: Midjourney.

Non un nickname e neanche una persona vera. Si parla, infatti, del nuovo sito di intelligenza artificiale che permette la creazione di qualsiasi tipo di immagine in alta definizione in meno di sessanta secondi, solo inserendo nella barra di ricerca il risultato desiderato. E non c'è limite alla fantasia: il sistema è in grado di creare moltissime immagini o variazioni di esse anche di fotografie mai viste prima. È diventato virale su TikTok il video in cui viene chiesto a Midjourney di creare l'ultimo selfie mai realizzato: ecco il risultato.

Come si usa Midjourney?

Per accedere a Midjourney bisognerà avere un account sull'app di messagistica Discord, perchè è proprio attraverso essa che si inseriranno i testi per ottenere le immagini desiderate: come se si fosse in una chat privata con Midjourney.

Si inseriscono le parole chiave e il gioco è fatto: /imagine: prompt + il testo del disegno che si desidera ottenere.

Un esempio?

Si chieda a Midjourney di creare una margherita in un deserto. Il sistema andrà a cercare da internet, e dalle varie quantità di dati e immagini con cui è stato “addestrato”, per creare un'immagine inedita: ed ecco quattro proposte pronte all'utilizzo o alla modifica.

Non è proprio come se lo si aspettava? Essendo un generatore di immagini che parte da testi, è fondamenetale essere specifici con la propria definizione per richiedere al sistema esattamente quello che desideriamo per stile, forma, colore, effetto.

Proviamo a essere più chiari: chiediamo a Midjourney di creare una margherita con stelo e petali in un deserto con il cielo azzurro e tuoni. Essendo stati più specifici, ecco il nuovo risultato.

Si può inserire anche lo stile artistico che l'immagine deve avere (impressionismo, puntinismo, astrattismo...) e si possono chiedere a Midjourney tutti i dettagli che si desiderano.

Facciamo un ultimo tentativo: chiediamo a Midjourney di creare un'immagine di una margherita in un deserto con stelo e foglie con il cielo blu disegnato da Monet.

Impressionante vero? Ma non temete a rivolte alla Asimov. Midjourney è un metodo innovativo e intuitivo per avvicinarsi alle nuove tecnologie e al mondo dell'intelligenza artificiale. È un modo per iniziare ad avere una base di conoscenza e di educazione digitale. Imparare a usare queste nuove tecnologie è fondamentale per lo sviluppo futuro sia in ambito lavorativo che sociale. Temere le nuove tecnologie è un passo indietro e questo piccolo esperimento è una dimostrazione che queste nuove tecnologie possono solo servire all'essere umano, venendo guidate da lui e non viceversa.