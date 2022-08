Arriva moto g32, lo smartphone di Motorola dedicato all’intrattenimento

La famiglia moto g dà il benvenuto all’ultimo nato, moto g32, uno smartphone pensato per l’intrattenimento, che porta film, show e giochi a un livello superiore. Il dispositivo vanta un display Full HD+ a 90hz, due altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos, oltre a un processore incredibilmente potente e ad un sistema avanzato con tripla fotocamera da 50 MP capace di catturare ogni momento importante.

Le generose dimensioni dello schermo ultra-wide, da 6,5 pollici, assicurano una visione nitida pur rimanendo comodamente nel palmo della mano. Inoltre, con un refresh rate fino a 90 Hz, gli aggiornamenti dello schermo sono più rapidi e fluidi rispetto a quelli degli smartphone di questa fascia. Durante lo streaming, il gioco e l’ascolto di musica, è possibile immergersi in un suono più pieno e multidimensionale, con bassi profondi, voci pulite e una maggiore chiarezza a volumi più elevati.

Per aiutarti a catturare ogni momento, moto g32 è dotato di un sistema a tripla fotocamera, quella principale da 50MP dispone di un sensore che consente di ottenere scatti nitidi in qualsiasi condizione di luce, mentre con la tecnologia Quad Pixel aggiunge sensibilità 4 volte migliore rispetto ai pixel standard, per foto più limpide e vibranti in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità ‘ultra-res’ consente, infine, di scattare foto all’aperto con dettagli perfetti, anche in presenza di molta luce. L’avanzato comparto fotografico è completato da una fotocamera posteriore grandangolare da 8MP che consente di catturare uno spazio nell’immagine 4 volte superiore rispetto a un obiettivo standard, risultando perfetta per le foto di gruppo. È presente, inoltre, un sensore di profondità per sfocare automaticamente lo sfondo, permettendo di scattare facilmente ritratti in stile professionale. E con la fotocamera dedicata alla visuale macro da 2MP è possibile avvicinarsi al soggetto desiderato e catturare ogni dettaglio.

Per stare al passo con le esigenze di intrattenimento, moto g32 è dotato di un processore octa-core Snapdragon 680 che potenzia le prestazioni del dispositivo indipendentemente dalle attività svolte. La piattaforma mobile è pensata per il gaming multimediale, offrendo giochi ottimizzati, fotografie brillanti, streaming fluido e audio ricco in qualsiasi situazione. Il device dispone, infine, di ricarica TurboPower 30 per ottenere ore di energia in pochi minuti.

Moto g32 sarà disponibile nelle prossime settimane nei colori Dove Gray e Soft Silver al prezzo di 229,90 euro per la configurazione 4/128GB.