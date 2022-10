Motorola Moto g72, tanti pixel per scatti con colori straordinari

Moto g72 è il nuovo smartphone di Motorola, un concentrato di potenza che offre foto incredibilmente dettagliate e un display cinematografico. Il nuovo nato della famiglia moto g dispone, inoltre, di due grandi altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos, un potente processore e una batteria con ricarica rapida.

I momenti più importanti meritano una fotocamera capace di immortalarli al meglio. Moto g72 mette a disposizione un sensore principale da 108MP ad altissima risoluzione che cattura 9 volte più luce, combinando nove pixel in un unico enorme ultra-pixel per immagini più luminose, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Dotato anche di una fotocamera Ultrawide da 8MP, il device è in grado di inquadrare con un’ampiezza 4 volte maggiore rispetto a un obiettivo standard. Inoltre, in simbiosi con la fotocamera principale, Moto g72 riesce a percepire la profondità per sfocare automaticamente lo sfondo e ottenere ritratti in stile professionale. A completare il comparto fotografico c’è la fotocamera dedicata Macro Vision che permette di avvicinarsi 5 volte di più al soggetto, catturando dettagli che altrimenti sfuggirebbero con un obiettivo standard.

Guardare i film e giocare ai videogiochi preferiti non è mai stato così coinvolgente, con oltre un miliardo di sfumature di colori reali. Il display OLED da 6,6 pollici con HDR10+ soddisfa gli standard cinematografici relativi ad accuratezza del colore, luminosità e livello di contrasto, in modo che le immagini riprodotte sullo schermo siano ultra-realistiche. Per un’esperienza ancora più immersiva, questo display è praticamente privo di bordi e, grazie a un refresh rate fino a 120Hz, assicura una sensibilità al tocco ancora più elevata. Complementare al bellissimo display, un suono realmente multidimensionale: Motorola ha incluso due grandi altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos che entrano in funzione anche quando si collegano le cuffie, in modo da poter ascoltare al meglio anche i minimi dettagli.

Motorola ha pensato anche alle performance del dispositivo integrando il processore MediaTek Helio G99, capace di prestazioni di altissimo livello: nel bel mezzo di un gameplay o durante lo streaming della propria serie preferita, moto g72 sprigiona tutta la potenza necessaria.

Per i gamer, questo innovativo chipset a 6nm consente di aumentare l’efficienza di gioco del 20%, preservando la durata della batteria anche quando si è spinti al limite dai titoli che richiedono maggiori risorse. moto g72 è dotato, infine, di una batteria da 5.000mAh che permette una lunga autonomia e quando è necessario ricaricare, la tecnologia TurboPower 30W assicura ore di utilizzo con pochi minuti di ricarica.

Moto g72 sarà disponibile molto presto prezzo di 329,90 euro nella variante 6/128GB di memoria, nelle colorazioni Meteorite Black e Polar Blue.