Ultimo aggiornamento: 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le startup diventano più “sexy” conche questa volta dà appuntamento alla sua community allocale sexy che ha cambiato gestione e mission, grazie al lavoro di un gruppo di giovani imprenditori, capitanati da Luca Ferraro.L’evento è anche l’occasione per celebrare i sei anni della palestra della startup, arrivata a questo traguardo al contributo di imprese e professionisti, tra questi, ma anche giovani talenti come«Quando abbiamo fatto il NAStartUpDay XXX appena 3 anni fa… non pensavamo di fare un XXX + XXX. Grazie a Luca Ferraro, che da sempre supporta il progetto, è nata questa connessione per farlo nel ex posto per eccellenza XXX di Napoli: il Club21. Con la 60a chiudiamo il 6° anno, frutto dell’energia, della costanza e dell’incoraggiamento che ci da la community che cresce e si estende» spiega Antonio PrigiobboTra le idee, un 16enne che innova la produzione di musica: è Luca Caputo che ha lanciato una piattaforma, Miutifin, che offre strumenti ad appassionati di musica per aiutarli a produrre canzoni e condividerle online. L’idea ha già ricevuto il sostegno di di Marco Landi, l’ex presidente di Apple.Biagio Mancini presenterà il suo Sendora: si tratta del “Blablacar delle consegne”, che consente a chiunque di guadagnare consegnando pacchi da un posto all’altro in Italia o all’estero, con la trasparenza garantita da un sistema che consente di verificare in tempo reale lo stato delle consegne.Fylterlink invece è l’idea di Gerardo Pignatiello, una piattaforma che promette di ridurre il tempo di ricerca di un argomento, grazie al supporto di una community che consiglia i link migliori per ogni argomento.Don Giuseppe Mazzocchi, dal Veneto, racconterà OndaGym: la seduta EnergyBack. Grazie al prestito di un attrezzo per il fitness, il fitball, EnergyBack crea un nuovo tipo di sedia pensata che chi per lavoro trascorre troppo tempo seduto.Infine a chiusura dei lanci dei nuovi progetti Bianca Sparano con Triade, progetto artistico per creare gioielli personalizzati innovativi ed unici, mentre Cristina Cennamo presenta in anteprima Nazionale Magazine App il progetto che rivoluziona l’informazione locale in maniera “Glocal”. Sempre nella sezione update, in chiusura Stanislao Elefante con l’ultimo update di MioGarage.