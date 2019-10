Napoli, le StartUp alla conquista dei sponsor nella Vecchia America dell'Edenlandia

Giovedì 17 Ottobre 2019, 16:53

Le StartUp alla Conquista della (Vecchia) America a Edenlandia. Giovedì alle 18 si vedranno startupper come cowboy contro Investitori come Indiani in una location inedita: la Vecchia America d’Edenlandia.La Community di NAStartUp ambienta l’happening mensile e gratuito - volto alla creazione e all’accelerazione di progetti - nel Vecchio West e nelle ambientazioni de La Vecchia America.L’evento è reso possibile da un’intuizione del designer dell’Innovazione Antonio Prigiobbo, con il supporto del manager di Edenlandia, Gianluca Vorzillo, e degli Innovator Hunter, Luigi Nardullo e Dario Cortese.Si parte con una formula sperimentale e a seguire il consueto spazio del networking delle startup, con progetti di innovazione che saranno presentati a una community che può contare oggi sulla presenza online e offline di oltre 7000 talenti.Alle 18 si parte alla guida Susanna Sanseverino con Tabi Learning, la nuova piattaforma made in Sud che sta conquistando il mercato educational in tutto il mondo. A presentare il progetto e la sua storia, Cristina Angelillo e Ivan Dama. L’iniziativa nasce proprio dalle attività di NaStartup che favoriscono l’incontro e la contaminazione tra le idee di imprenditori di PMI innovative con le startup.Gli altri progetti a seguire saranno Climbdeer, la startup di Luca Scaramuzzo, che punta sull' e-commerce, Divine Cosmetics di Marina d’Ambra con una linea cosmetica con estratti di polifenoli ricavati dalle vinacce di uve rosse, e Savino Solution che presenta un nuovo processo per la digitalizzazione di tutte le imprese.Nella parte “appuntamenti novità” saranno illustrate tutte le novità del premio Best Practices [Premio Nazionale Innovazione Confindustria] con Peppe Alviggi: Giuliana Esposito racconterà Stecca, una nuova fabbrica di idee, posizionata nei pressi del mare, negli ex Molini Maroli, a Torre del Greco, seguita da Francesco Imperatore che con Azimut lancia un nuovi strumenti e un nuovo piano d’investimenti.Grazie a NAStartUp chi ha un’idea-impresa-innovativa può auto candidandarsi online su nastartup.it e presentarla a un vasto pubblico sensibile ai temi dell’innovazione.In conclusione il consueto Tech Cocktail delle startup grazie alla partecipazione di sponsor che ne supportano il suo sviluppo: Sintesi Sud e IdeaSolutions e imprese partner che ne facilitano tutte le attività: iPins, BeGraphic.it, Lenus Media, Santa Chiara Boutique Hotel, HotelBrand, Sartoria DA Napoli, StickyFactory, Alilauro e Edenlandia.