NAStartUp al club Nautico: vento in poppa per la dodicesima stagione

Venerdì 20 Settembre 2019, 21:45

Il Primo appuntamento della dodicesima stagione del NAStartUpDay è stato presentato da Antonio Prigiobbo, Designer dell’Innovazione e Founder di NASAtartUp il programma, le novità el'anteprima della SEASONXII.Le innovazioni del futuro dominano sul palco di Nastartup, con Susanna Sanseverino come Driver e Giancarlo Donadio ai Contro Pitch, la palestra dell'innovazione di progetti del sud, che ogni mese offre occasioni di incontro alla sua community di innovatori.Nell'appuntamento, che si è tenuto al Club Nautico della Vela, al Borgo Marinari, si sono presentate progetti innovativi molto promettenti che dal sud puntano a conquistare il resto del Paese, e in alcuni casi anche del mondo.Come l'Immobiliare del futuro: a scrivere il presente e il futuro dell'immobiliare ci pensano due aziende di grande prospettiva. Da Bari, nasce il progetto Eneri, fondata da un avvocato, Roberto Passaquindici. L'azienda si occupa della costruzione di edifici gonfiabili con sistemi di copertura di pneumatici. Dal mondo sportivo, al turismo (con le bubble home, costruzioni a cupola trasparenti per esperienze immersive nella natura), l'azienda giovane è già leader con clienti dall'Europa all'Arabia Saudita.Investimenti immobiliari per tutti, è invece la missione di due fratelli salernitani, Francesco e Rosaria Chechile, fondatori di House4Crowd. Si tratta di una piattaforma di crowdfunding immobiliare, che consente a chiunque di investire in immobili a partire da 500 euro. Online da luglio, ha appena chiuso una prima operazione su Milano centro, raccogliendo 550mila euro.Tra le altre innovazioni che sono state lanciate sul palco di NaStartup, annoveriamo Ua di Federico Qualiolo. Forte del buon esisto del magazine Storie di Napoli, ha presentato un’agenzia che si occupa di realizzare campagne pubblicitarie innovative, raccontando il territorio e le sue eccellenze, con video, fotografie e contenuti.Inspector, invece, fondata da Valerio Barbera è un sistema di monitoraggio in tempo reale per applicazioni in PHP. Si occupa di segnalare errori e malfunzionamenti, per migliorare la user experience degli utenti.Infine, OSoleMio di Rodriguez Arzillo, è un sistema che facilita la relazione tra bagnanti e stabilimenti balneari con un’app per prenotare il “proprio posto al sole”.Nello Spazio Investor, protagonista è Gennaro Tesone, già managing partner di Digital Magics, che presenta, per la prima volta in un evento pubblico, Step Venture, una investment company che punta a offrire seed da 300 a 500mila euro, a startup nel digital che hanno bisogno di espandersi in Italia e all’estero.Nello spazio “Nuovi progetti”, un’altra idea che vuole favorire la nascita e lo sviluppo di aziende innovative, “Creazione di Impresa” di Luigi Nardullo, è un progetto che vuole offrire strumenti, know how, formazione, accesso ai fondi, a startupper con idee di business promettenti.