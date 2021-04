Arriva in Italia il nuovo Nest Hub, lo smart display di Google

Sbarca anche nel nostro Paese il Nest Hub di Google, un display intelligente, giunto alla sua seconda generazione, un utile e apprezzato “coach” per la nostra salute.

Il device, nato nei laboratori di Mountain View, è stato progettato per venire incontro alle tante persone che si rivolgono a Google per avere informazioni e strumenti che le aiutino a vivere in modo più sano e felice, rivolgendo specifiche domande sul sonno, esercizio fisico e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati