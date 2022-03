Il nuovo Apple iPad Air con Chip M1 è più potente e versatile di sempre

Il nuovo iPad Air presentato da Apple con chip M1 è un vero concentrato di potenza. Disponibile in una nuova gamma di colori, è dotato di una nuova fotocamera frontale, una porta USB-C e connessione 5G ultraveloce per i modelli Cellular.

Il rivoluzionario chip M1 sviluppato nei laboratori di Cupertino, mette il turbo anche alle app e ai flussi di lavoro più impegnativi, garantendo un’incredibile efficienza energetica e una batteria che dura tutto il giorno. La CPU 8-core garantisce prestazioni fino al 60% più scattanti, mentre la GPU 8-core offre prestazioni grafiche fino a due volte più veloci rispetto alla precedente versione. Insieme al Neural Engine 16-core, il chip M1 di iPad Air può far fronte a funzioni avanzate di machine learning che garantiscono esperienze di livello avanzato in grado di gestire molteplici stream video in 4K, videogiochi con grafica complessa, progettazione di una stanza in 3D o realtà aumentata più realistica.

La fotocamera frontale da 12MP consente di scattare foto nitide, girare video in 4K, scansionare documenti e godersi appieno incredibili esperienze in realtà aumentata. Apple ha integrato una funzione che sposta automaticamente il sensore ottico per tenere sempre inquadrato il soggetto, anche quando si muove; e quando altre persone si aggiungono alla chiamata, queste vengono rilevate e diminuisce gradualmente lo zoom per includerle nella conversazione. Con tutto quel che serve per l’acquisizione, l’editing e la condivisione di foto e video, iPad Air è uno studio cinematografico incredibilmente versatile e ultraportatile.

In tema di connettività iPad Air, nella versione 5G, raggiunge velocità di picco fino a 3,5 Gbps in condizioni ideali; in più, la eSIM e la compatibilità con il protocollo Wi-Fi 6 conferiscono la versatilità necessaria quando si ha bisogno di connettersi. La porta USB-C è fino a 2 volte più veloce rispetto alla generazione precedente e permette di collegare iPad Air a un vasto ecosistema di accessori USB-C, come fotocamere, dispositivi di archiviazione esterni e monitor con risoluzione fino a 6K.

Amato per il suo design sottile e leggero, il nuovo iPad Air è disponibile negli splendidi colori grigio siderale, galassia, rosa, viola e nella nuova finitura blu. Il display Liquid Retina da 10,9 pollici offre un’esperienza visiva coinvolgente, con 3,8 milioni di pixel e tecnologie avanzate, fra cui 500 nit di luminosità, laminazione completa, ampia gamma cromatica P3, True Tone e rivestimento antiriflesso. Insieme al display, gli altoparlanti con ampio suono stereo creano un’esperienza di livello cinematografico ed il sensore Touch ID integrato nel tasto superiore consente l’autenticazione per lo sblocco del tablet con la massiam sicurezza.

Il nuovo iPad Air è compatibile con Magic Keyboard, comodissima per scrivere grazie al trackpad integrato e al design a inclinazione libera, con Smart Keyboard Folio, ultraportatile e facile da usare, e con le custodie Smart Folio, disponibili nei bellissimi colori coordinati con le finiture del nuovo iPad Air: nero, bianco, arancione elettrico, ciliegia scuro, lavanda inglese e blu oceano.

Il tablet è già ordinabile e sarà disponibile a partire da venerdì 18 marzo. I prezzi partono da 699 euro del modello solo Wi-Fi, mentre la variante Wi-Fi + Cellular parte da 869 euro.