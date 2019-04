Gmail compie 15 anni e cambia: in arrivo due nuove funzionalità

Martedì 2 Aprile 2019, 17:57 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 20:19

sta per cambiare. Il celebre servizio di posta elettronica dicompie 15 anni eannuncia due nuove funzionalità. Il completamento automatico delle parole accelerà la scrittura delle email. E, inoltre, sarà possibile programmare nel tempo gli invii.Consui dispositivi Android viene introdotta lascrittura intelligente che si basa sul machine learning e offre suggerimenti utili durante la redazione del testo. Sarà quindi possibile utilizzare questa funzionalità anche in lingua italiana, oltre ai già presenti inglese, spagnolo, francese e portoghese.L'altra funzione è la programmazione di orario di invio delle email: una volta scritta, sarà sufficiente indicare ora e giorno in cui dovrà essere inviata.Infine, attraverso Gmail si potrà interagire con i messaggi di posta elettronica come se fossero pagine web. L’utente potrà prenotare un albergo o rispondere a dei commenti senza abbandonare la propria casella di posta elettronica.Aperta nel 2004, Gmail ha una capacità di memoria pari a 1 giga, quasi 100 volte superiore a tutti gli altri provider, e grazie alla potenza di ricerca di Google, permetteva di raggruppare tutti i messaggi in un thread