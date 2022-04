Per gli amanti di uno stile di vita attivo arriva vivosmart 5, la fitness band di Garmin

Vívosmart 5, il fitness tracker smart di Garmin con funzioni di monitoraggio wellness è ora disponibile. Progettato per chi ama la vita attiva, il nuovo wearable genera un report che permette di prendere visione di tutti i dati fisiologici, come quelli relativi alla frequenza cardiaca 24/7, ai passi, alle calorie bruciate e ai minuti di intensità. Dispone inoltre di profili sport per l’indoor e l’outdoor, di notifiche smart, promemoria del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati