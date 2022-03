Podcast, boom di contatti tra i giovanissimi: due su tre hanno tra i 18 e i 24 anni. E nascono le serie dedicate alla generazione Zeta

Crescita record per i podcast fra i giovanissimi: la percentuale di ascoltatori tra i 18 e i 24 anni, rivela l'ultima rilevazione della Nielsen, è cresciuta dal 67% dell’anno scorso al 75% di quest’anno. Nessuna altra fascia di età, forse anche complici i vari lockdown che hanno limitato la socialità dei giovanissimi, cresce così tanto. Non solo: secondo Culture Next, l’osservatorio di Spotify sulle tendenze che definiscono la Generazione Z e i Millennial a livello globale, il 40% dei giovanissimi dichiara di aver più fiducia nei podcast che nella tv e nella radio. Eppure i podcast pensati proprio per loro, per i più giovani, sono quasi inesistenti. Ma Milo, Pablo, Billo, Salio, Pecio e Simo provano a dare una risposta a questa esigenza: tutti ventenni provano a parlare ai loro coetanei dando vita al podcast “ZETAverso, Vent'anni & sentirli'”, realizzato con Storielibere. Sei amici appena ventenni, uniti da un forte legame di amicizia, danno voce alla Generazione ZETA a tutti coloro che si rispecchiano nel loro giovane e spontaneo punto di vista.

L’idea insomma è che siano proprio dei loro coetanei a pensare, scrivere e poi raccontare a voce qualcosa che possa interessare i ragazzi della loro età. Anche declinando con il loro linguaggio temi di cui tutti parlano.

Nella prima puntata infatti si parla di “Putin, la guerra e l'informazione” e i ragazzi di ZETAverso si confronteranno con lo scrittore Nicolai Lilin sul conflitto tra Russia e Ucraina che sconvolge l’Europa del 2022, sulla controversa figura di Putin e sul ruolo dei media, che sembrano essere sempre più orientati a "convincere'' piuttosto che a informare. Online ed ascoltabile gratuitamente su Storielibere.fm e su tutte le principali piattaforme di ascolto podcast (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, ecc.).