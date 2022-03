Tre premi di laurea in Campania, l'iniziativa Federico II e Citel Group

Citel Group, innovation company specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale, rafforza la collaborazione con l’Università Federico II: promuove premi per gli studenti laureati in Informatica e Ingegneria informatica in Campania.

Il bando, voluto dall’ateneo napoletano su iniziativa e con i fondi messi a disposizione da Citel Group, è di 4.500 euro, prevede tre premi di laurea per gli studenti di Informatica e Ingegneria informatica che si sono laureati dal primo luglio 2020 al 30 dicembre 2021, svolgendo una tesi di ricerca sui temi di Big Data Analytics, Machine learning e multimedia all’Università del Sannio, Università “Luigi Vanvitelli”, “Parthenope” e Università degli studi di Salerno, oltre che all’Università Federico II. Gli studenti possono presentare la propria candidatura entro il 30 aprile 2022.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Tuttohotel a Napoli, ottomila visitatori per la seconda edizione:... L'ANNUNCIO La figlia di Steve Jobs si lancia nella moda: chi è Eve, la... IL SOSTEGNO Londra, Kate e William visitano “in blu” un centro...

«Ci rivogliamo direttamente alla nuova generazione di professionisti digitali per supportare la loro crescita formativa e professionale», commenta Valerio D’Angelo, ceo di Citel Group. Il rettore Matteo Lorito: «Premiare gli studenti più bravi è il modo migliore per ricordare Antonio Picariello, accademico di grande valore scientifico e didattico, ricercatore di respiro internazionale nel settore delle basi di dati, dell'intelligenza artificiale e del data mining ma soprattutto di grande umanità, estremamente disponibile, molto amato dagli studenti e dai colleghi».