Garmin amplia la sua gamma di smartwatch con l’annuncio di Quatix 7, multisport con un spiccata vocazione alle attività in mare. Dotato di tradizionali pulsanti di controllo abbinati a un sorprendente display touchscreen, anche in versione Amoled, Quatix 7 è caratterizzato da un design robusto ma sofisticato, ideale per essere utilizzato tutti i giorni in qualsiasi situazione.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati