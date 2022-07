Realme aggiunge un entry-level alla nuova gamma Narzo

Realme continua a crescere ad una velocità vertiginosa ed a pochi giorni dalla presentazione della nuova gamma Narzo, ha presentato una inedita ed interessante variante: il narzo 50i Prime, un elegante l’entry level. Questo smartphone, dotato di numerose funzionalità, un design raffinato, prestazioni elevate ed un processore potente, è stato concepito per fornire un'esperienza d’uso completa ed intuitiva.

Per le sue caratteristiche tecniche il narzo 50i Prime si colloca nella fascia degli Entry Level; ciò nonostante, il device si fa apprezzare per la sua eleganza e per la grande versatilità della sua interfaccia grafica. Le sue dimensioni complessive sono significativamente contenute rispetto ai competitor della medesima categoria: si tratta, infatti, di un dispositivo Ultra Slim da 8,5mm di spessore e soli 182gr. di peso, tra i più sottili e leggeri del segmento.

Il design a strisce verticali è stato appositamente voluto da Realme per conferire al narzo 50i Prime un tono accattivante. Il profilo hardware vanta la presenza di un processore in grado di offrire prestazioni potenti e stabili. Stiamo parlando di un Unisoc T612, che adotta una struttura Cortex A75 octa-core, con architettura a 12nm e velocità di Clock fino a 1.82 GHz. Lo smartphone è dotato, inoltre, di memoria flash ad alta velocità UFS 2.2 in grado di fornire una elevata velocità di lettura e scrittura dei dati.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera assistita da Intelligenza Artificiale con sensore da 8 MP, che consente di catturare più dettagli nelle immagini e scattare ottime foto con estrema facilità. La fotocamera è dotata di apertura f/2.0, obiettivo 4P e zoom digitale 4X.

Lo smartphone ha anche una potente batteria da 5000 mAh che consente di fruire di 102 ore di riproduzione audio e attività non-stop, e che dura fino a 45 giorni in standby. Realme narzo 50i Prime sarà disponibile in due colorazioni, Dark Blue e Mint Green, e nella configurazione 3GB + 32GB al prezzo di 139,99 euro.

In occasione dell’Amazon Prime Day, partito ieri, realme narzo 50i Prime è in promozione su Amazon e sul sito realme all’incredibile prezzo di 109,99 euro.