La community di Realme si entusiasma per l'arrivo del Gt Neo 3 Naruto Edition

Realme continua a puntare sulla fortunata serie del Gt Neo 3 con il primo smartphone al mondo brandizzato Naruto, ispirato all’omonima serie manga amata in tutto il mondo.

L'azienda è nota per essere costantemente alla ricerca di design audaci e sorprendenti e, dopo con il successo della DragonBall Z Edition, ha svelato la nuova collaborazione a tema anime che sarà inizialmente disponibile in Cina a partire da 395 euro circa nella configurazione 12GB+256GB.

Il design posteriore dello smartphone è ispirato all'outfit di Naruto nella serie Naruto Shippuden: arancione come colore primario, abbinato al nero opaco e al grigio metallizzato. In particolare, la parte posteriore metallica dello smartphone presenta motivi micro inediti, in grado di offrire un effetto 3D ad occhio nudo che ricorda la classica fascia che indossa il protagonista dell’anime. Nella sezione del colore nero opaco, il brand dimostra la sua meticolosità nei dettagli: strisce lucide realizzate con una procedura altamente complessa ad alta precisione adattata al modello facciale di Naruto, insieme al distintivo di famiglia del celebre protagonista.

Un'altra caratteristica degna di nota è l'animazione di ricarica con il kit di ricarica Ultra Dart da 150W. Oltre alla personalizzazione dell'interfaccia, lo schermo riproduce anche il protagonista che utilizza il "Rasengan" e i cinque elementi di base quando viene caricata la batteria da 4500 mAh. Inoltre, tra gli ulteriori dettagli, si possono trovare un'interfaccia a tema, la confezione ispirata allo scroll di Naruto, una spilla a forma di logo del villaggio Hidden Leaf, custodie personalizzate, sfondi HD e un power bank realme 3 Pro da 33W Fast Charging da 10.000mAh.

In termini di prestazioni, realme Gt Neo 3 Naruto Edition presenta le stesse specifiche della versione normale. Dotato di ricarica rapida UltraDart 150W che consente di caricare la batteria del dispositivo dallo 0% al 50% in 5 minuti e processore Dimensity 8100. Il device è in grado inoltre, di offrire una maggiore efficienza della CPU e di raggiungere un’impressionante e stabile esperienza di gioco di 90 fps.

Non ancora entrata nel listino ufficiale per l’Italia, attendiamo che realme faccia sapere se e quando l'attesissima edizione speciale, che tanto piace agli appassionati, sarà commercializzata nel nostro Paese.