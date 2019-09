Mercoledì 18 Settembre 2019, 16:50

Due giovani ingegneri di Mugnano si sono aggiudicati prestigiosi premi al Neapolis Summer Campus. Si tratta di Damiano Morra e Marco Caianiello, entrambi 23 enni, ingegneri in automazione e robotica iscritti alla specialistica all'Università Federico II di Napoli. I due studenti hanno partecipato al Neapolis Summer Campus Innovation organizzato dalla STMicroelectronics, presentando due progetti giudicati vincenti dalla giuria composta da professori universitari.Damiano Morra, insieme al suo team, ha ottenuto la menzione speciale dell'assessore regionale all'innovazione tecnologica Fascione con il progetto Navibelt, un dispositivo ideato per persone affette da disturbi visivi che consente loro di orientarsi autonomamente nello spazio circostante. Menzione speciale dei tutor, invece, per Marco Caianiello dei tutor con il progetto Easy Shop, un carrello della spesa intelligente.