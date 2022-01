Samantha Cristoforetti, le prime foto nella navicella CrewDragon di SpaceX di Elon Musk che la porterà nello spazio

Samanta Cristoforetti ai comandi della navicella CrewDragon di SpaceX di Elon Musk. Sarà la prima a portare il verdebiancorosso sulla piccola astronave che in aprile la porterà di nuovo sulla stazione spaziale internazionale: nella sua missione d'esordio (Futura, quasi 200 giorni fra il 2014 e il 2015) volò in orbita con una vetusta Soyuz mentre i colleghi italiani che l'avevano preceduta avevano utilizzato la stessa navicella russa oppure lo Space Shuttle americano. La Nasa ha diffuso alcune foto dell'addestramento dell'equipaggio della Crew-4 a Hawthorne (Los Angeles) che sarà guidato dallo statunitense Kjell Lindgren: durante la missione sarà poi la trentina da assumere (prima europea) il comando della Stazione spaziale internazionale. Della squadra fanno parte anche Jessica Watkins, amica dell'italiana, Bob Hines

Oltre alle prime foto con le tute volute da Elon Musk, la Nasa ha diffuso anche una bella foto di Samantha Cristoforetti che guarda l'oceano Pacifico: il piccolo orecchino di perla che porta da sempre, qualche capello che si imbianca (in orbita compirà 45 anni) e lo sguardo che si perde nell'infinito tra l'orgoglio e la soddisfazione di tornare nello spazio e il senso della responsabilità per la riuscita delle mille operazioni che attendono il suo equipaggio sull'Iss

Chi è Jessica Watkins: dai Mondiali di rugby allo spazio, la prima afromericana impegnata in una missione di lunga durata nello spazio

Le avevano detto: «Gioca a rugby e girerai il mondo», ma erano stati un po' stretti di manica, perché Jessica Watkins, 34 anni, volerà nello spazio. E sarà persino la prima afroamericana ad abitare nella stazione internazionale per una missione di lunga durata nella prossima primavera dove ritroverà l'amica Samantha Cristoforetti, incontrata durante una missione sottomarina (Neemo) in Florida. Si sottolinea la questione del suo essere afromericana, oltreché ingegnera e geologa, perché fra le 56 colleghe Usa è stata preceduta appena da Mae Jemison (1992), Stephanie Wilson (2006) e Johan Higginbotham (2010) e solo le ultime due hanno trascorso qualche giorno sull'Iss e non sei mesi come farà Jessica. Velocissima ala, ha giocato per la nazionale di rugby a 7 ai Mondiali di Dubai nel 2009 (medaglia di bronzo), ma - quando si dice il caso - non è la prima Eagle (nazionale) andata in orbita: è stata preceduta da Anne McClain che vanta caps (presenze) con la squadra a 15. Fra le rarissime astronaute afromericane va inclusa anche Sian Proctor, geologa, che dall'anno scorso apre la lista delle astronaute private (Missione Inspiration 4).



Paolo Ricci Bitti

Nasa Crew-4: Jessica Watkins, Bob Hines, comandante Kjell Lindgren e Samantha Cristoforetti dell'Esa-Italia al simulatore del Crew-Dragon a Hawthorne in California.