Samsung premiato come miglior Brand Tech per rapporto qualità-prezzo

Anche quest’anno Samsung si conferma primo tra i tech per rapporto qualità-prezzo secondo l’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF). L’istituto ha infatti premiato Samsung nella sua annuale classifica Top Qualità-Prezzo 2022 con sei ori – uno in più rispetto al 2021 - posizionandola nel ranking delle Top 30 Aziende italiane per rapporto qualità-prezzo. L’azienda è prima in classifica nelle categorie TV, climatizzatori, grandi elettrodomestici, smartphone, notebook e orologi sportivi.

ITQF, leader europeo dei test e sigilli di qualità, conduce ricerche con l’obiettivo di rendere più trasparenti e competitivi i mercati. Ogni anno, un team specializzato di ricercatori e di partner qualificati come centri statistici, istituti di ricerca e università, valuta centinaia di imprese, prodotti e servizi per realizzare classifiche con i più alti standard scientifici. In questa occasione l’istitito tedesco ha realizzato una ricerca basata su un sondaggio rappresentativo della popolazione italiana, raccogliendo 700.000 giudizi in oltre 100 settori dell'economia italiana a febbraio 2022, che hanno permesso di stilare la classifica dei 500 brand con il Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Audio Video

Con la gamma di prodotti dedicati al mondo dell’intrattenimento audiovisivo, Samsung conferma il proprio impegno nel portare la miglior tecnologia disponibile sul mercato, grazie a un ecosistema di prodotti al passo con i tempi. L’offerta di TV, caratterizzati da tecnologia all’avanguardia e design esclusivi, si è assicurata il sigillo “N.1” nella categoria.

Climate Solutions

Forte di una serie di prodotti di ultima generazione, Samsung Climate Solutions ha ottenuto ben due riconoscimenti: al primo posto nella categoria climatizzatori (“N.1” nella categoria), e secondo posto nelle Pompe di Calore (“TOP nella categoria").

Home Appliances

Il mondo della casa, articolato in dispositivi che si integrano negli spazi domestici, rappresenta per l’azienda sud coreana un ecosistema in continua evoluzione dal punto di vista tecnologico e del design. Un impegno premiato con il sigillo “N.1” nella categoria e con il sigillo “TOP nella categoria” per la parte che riguarda i piccoli elettrodomestici.

Mobile

Smartphone, PC, smartwatch e auricolari wireless: il mondo mobile di Samsung integra numerosi dispositivi, che offrono soluzioni adatte a ogni esigenza, dal lavoro in mobilità all’intrattenimento, dalla cura per il proprio benessere alla fotografia. Innovazione, varietà e completezza dell’offerta rendono i prodotti apprezzati dai consumatori: le categorie smartphone, smartwatch e PC hanno guadagnato il sigillo “N.1”, assegnato ai prodotti leader del segmento. Sigillo “TOP” e medaglia di bronzo, invece, contraddistinguono gli auricolari wireless del brand nella loro categoria.