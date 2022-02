Il 14 e il 15 febbraio prossimi, in occasione di San Valentino, Vodafone regalerà Giga Illimitati ai suoi clienti mobile, anche a coloro che possiedono una partita IVA. I Giga si attiveranno in automatico e si disattiveranno al termine dalla seconda giornata. Inoltre, accedendo all’App My Vodafone e My Vodafone Business, saranno disponibili ulteriori sorprese.

