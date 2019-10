​Se hai uno di questi telefoni, WhatsApp non funzionerà più a partire dal 2020

Martedì 1 Ottobre 2019, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal suo sito istituzionale, WhatsApp ha annunciato che i dispositivi con sistema operativo iOS 8 e Android 2.3.7 non saranno più in grado di utilizzare l'applicazione a partire dal 1° febbraio 2020, a seguito di un aggiornamento della piattaforma di messaggistica istantanea. La piattaforma ha allertato, duqnue, i suoi utenti che alcune funzionalità di questi dispositivi «potrebbero smettere di funzionare in qualsiasi momento», poiché la società non sviluppa più attivamente aggiornamenti per questi sistemi operativi.A tal proposito, per un corretto funzionamento dell'app, la società raccomanda l'uso dei seguenti software: sistemi operativi Android 4.0.3, iOS 9, KaiOS 2.5.1 o versioni successive. Infine, la piattaforma suggerisce di aggiornare il sistema operativo dei telefoni alle ultime versioni disponibili.Attualmente, coloro che dispongono dei sistemi operativi o delle versioni precedenti a quelle citate sopra, non possono più creare nuovi account o verificare quelli esistenti. Tuttavia, possono continuare a utilizzare il servizio per i prossimi 4 mesi fino alla scadenza, prevista per il prossimo febbraio.