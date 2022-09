Una nuova smartband per ampliare l’ecosistema di Oppo

La nuova ed attesa smartband Oppo, con ampio display personalizzabile, è finalmente stata annunciata e presto sarà disponibile anche in Italia. Dal design alle funzionalità avanzate, i nuovi wearable sono frutto di uno sviluppo mirato ad offrire un’esperienza smart di alta qualità, attenta soprattutto al benessere dell’utilizzatore.

Pensata per i giovani, Band 2 ha un ampio display da 1,57 pollici ultra chiaro con una densità di pixel di 302 PPI, un rapporto screen-to-body superiore del 47% rispetto alla generazione precedente e un'area di visualizzazione più ampia del 74%. La luminosità dello schermo raggiunge i 500 nits, garantendo una visione chiara anche in presenza di una forte luce ambientale. La smartband offre, inoltre, un accattivante design bicolore del cinturino, vari quadranti personalizzabili, la funzionalità AI Outfit Watch Face 2.0 e pesa nel complesso 33gr. circa.

Per un monitoraggio più completo e accurato dei dati di allenamento e salute, Band 2 è dotata di un sensore di movimento a 6 assi ad alta precisione e di sensori di frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue. Grazie al potente hardware, è disponibile anche una modalità tennis, in grado di riconoscere diversi colpi di racchetta e di registrare cinque tipi di dati: colpi, oscillazioni della racchetta, durata dell'attività, frequenza cardiaca e calorie bruciate. Sono presenti funzionalità aggiornate relative alla corsa, con monitoraggio della frequenza cardiaca durante il movimento, valutazione CRF, suggerimenti sulla velocità, 13 percorsi di corsa e fino a 100 modalità di allenamento con rilevamento automatico di camminata, corsa, macchina ellittica e vogatore.

Oppo Band 2 aiuta a dormire meglio grazie al rilevamento del sonno di OSleep in tutte le situazioni. Prima di andare a letto, infatti, è possibile impostare un programma di sonno attivando la modalità sullo smartphone collegato. Durante il sonno, il wearable è in grado di monitorare il riposo, il risveglio, la durata del sonno, le fasi del sonno, il sonno REM (Rapid Eye Movement), il livello di ossigeno nel sangue e di valutare il rischio di russamento. Dopo il risveglio, è possibile controllare il rapporto sulla qualità del sonno e il rapporto sul russamento per comprendere meglio il proprio modo di dormire. Altre funzioni per il benessere includono il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio e l'avviso dello stress in tempo reale, il rapporto sul sonno e i promemoria per bere acqua, per aiutare l'utente a mantenersi in salute.

Band 2 è anche un ottimo assistente di vita intelligente che permette di impostare sveglie, controllare il meteo, impostare timer e molto altro ancora, tutto sempre comodamente dal polso. La batteria ha una durata di 14 giorni e grazie alla comoda ricarica rapida magnetica, può funzionare per un'intera giornata con una ricarica di soli 5 minuti e raggiungere una carica completa in un'ora, offrendo un'esperienza smart ininterrotta.