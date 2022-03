Ecco Neo 3, il nuovo smartphone Realme con carica superveloce: 50% in 5 minuti

Presentato in Cina NEO 3, il nuovo smartphone della serie premium GT di Realme in grado di raggiungere il 50% di carica in 5 minuti, grazie alla esclusiva tecnologia di ricarica UtraDart 150W. GT NEO 3 è inoltre, uno dei primi smartphone equipaggiati con processore MediaTek Dimensity 8100, con prestazioni migliorate e un significativo risparmio di energia. realme GT NEO 3 sarà da oggi disponibile in Cina a a partire da 1999 RMB.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati