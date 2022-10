Sony Alpha 7r V: la fotocamera con autofocus basato su Intelligenza Artificiale

Alpha 7R V è l’ultima mirrorless arrivata in casa Sony con obiettivo intercambiabile Alpha. Essa coniuga il sensore d’immagine con la risoluzione più elevata della gamma, una nuova unità di elaborazione dotata di IA (intelligenza artificiale) dedicata al riconoscimento delle immagini, oltre al potente processore d’immagine BIONZ XR, anch’esso integrato per la prima volta in una fotocamera full-frame “R”. La fotocamera raggiunge i 61,0 MP negli scatti fotografici, vanta la stabilizzazione d’immagine a 8 stop più efficace mai raggiunta da una fotocamera Sony Alpha, registrazione video in 8K e un nuovo display ad angolazione variabile su 4 assi. A questo si uniscono opzioni di comunicazione ad alta velocità e semplicità d’integrazione del flusso di lavoro.

Alpha 7R V è dotata di AF con riconoscimento in tempo reale, autofocus di ultima generazione che, grazie alla nuova unità di elaborazione basata su Intelligenza Artificiale con deep learning, consente un’accuratezza estrema e maggiori possibilità di riconoscimento del soggetto. Le informazioni sulla stima della forma e della posizione della figura umana sono molto dettagliate e consentono importanti miglioramenti della precisione del riconoscimento, superando i sistemi che si limitano a rilevare il viso e gli occhi. L’AF con riconoscimento in tempo reale è stato sviluppato in modo da includere vari tipi di soggetti, tra cui animali, veicoli e insetti e permette lo scatto continuo fino a 10 fps con tracking AF/AE.

Oltre a questa tecnologia, Alpha 7R V integra molte delle funzioni più apprezzate nelle precedenti fotocamere Alpha di Sony, appositamente perfezionate, tra le quali:

il Real-time Tracking affidabile;

Il sistema di messa a fuoco automatica ampio e ad alta densità, più rapido e preciso;

il funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni fino a 7 fps;

lo scatto continuo fino a 583 immagini RAW compresse ad alta velocità.

Alpha 7R V vanta anche opzioni di messa a fuoco a supporto dell’alta risoluzione, tra cui la Full-time DMF (messa a fuoco manuale diretta) e focus bracketing, una funzione molto richiesta per ottenere immagini con vari livelli di esposizione.

Alpha 7R V è stata progettata per garantire un’eccezionale resa dei dettagli, grazie alla versione più recente del processore d’immagine BIONZ XR e al sensore d’immagine full-frame retroilluminato CMOS Exmor R da 35 mm, con circa 61,0 megapixel effettivi. L’avanzato processore assicura che il potenziale di risoluzione del sensore della fotocamera sia pienamente utilizzato, così da ottenere i massimi livelli di risoluzione a bassa sensibilità. In questo modo è possibile impostare la sensibilità da ISO 100 a ISO 32000 sia per le fotografie che per i filmati, con un’ampia gamma dinamica a 15 stop per gli scatti fotografici.

L’intero sistema di stabilizzazione dell’immagine è stato aggiornato con uno stabilizzatore d’immagine ad alta precisione, sensori giroscopici avanzati e algoritmi di stabilizzazione ottimizzati per foto e video. La nuova fotocamera di Sony offre anche l’opzione Scatto Multiplo Pixel Shift, che sfrutta il controllo di precisione del sistema di stabilizzazione per rilevare immagini multiple con pixel shifting, che vengono in seguito composte al computer per ottenere una singola immagine dalla risoluzione straordinaria.

Oltre agli eccellenti risultati negli scatti fotografici, Alpha 7R V è dotata di funzioni video avanzate: la nuova fotocamera è infatti in grado di girare video in 8K, video in 4K sovracampionati e altre funzioni, per un’elevata qualità d’immagine e la massima flessibilità nell’editing. Essa include, inoltre, un sistema evoluto di riconoscimento del soggetto, per un’affidabilità senza precedenti nel tracking in tempo reale, Breathing Compensation e possibilità di usare i metadati della fotocamera in post-produzione e per ottenere una stabilizzazione d’immagine avanzata. In aggiunta, la fotocamera è compatibile con una selezione di ottiche dotate di stabilizzatore d’immagine integrato, per inquadrature ancora più ferme e naturali.

Il design di Alpha 7R V è stato progettato sulla base dei riscontri dei professionisti, con miglioramento della dissipazione del calore per estendere i tempi di registrazione, perfezionamento della protezione antipolvere/antiumidità, telaio in resistente lega di magnesio e altre migliorie volte a garantire la massima affidabilità negli ambienti più impegnativi.

La nuova Alpha 7R V sarà distribuita da novembre presso i rivenditori autorizzati di Sony.