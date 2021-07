Sony Glass Sound Speaker: sonorità limpide e atmosfera

Sony ha annunciato un nuovo Speaker che coniuga la perfezione sonora di un tweeter in vetro organico, all’illuminazione ambient della modalità candela, per diffondere un’atmosfera calda e accogliente in casa.

Elegante e minimal al tempo stesso, questo speaker portatile sfrutta un ingegnoso design per emettere sonorità di qualità sorprendente. Merito della tecnologia Advanced Vertical Drive che, grazie a tre discreti attuatori fissati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati