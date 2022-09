Sony Xperia 5 IV: design compatto e funzionalità di imaging straordinarie

Sony Xperia 5 IV, smartphone di fascia alta dotato delle incredibili funzioni in un design compatto, ha ufficialmente debutatto sul mercato. Si tratta del primo dispositivo della serie 5 a vantare Real-time Eye AF e Tracking in tempo reale su tutti gli obiettivi, una fotocamera anteriore da 12 MP per selfie e video sempre nitidi e ricarica wireless. In più, il chipset di ultima generazione e la batteria da ben 5.000 mAh permettono di creare contenuti di grande effetto e pubblicarli o trasmetterli in tempo reale con estrema facilità.

Xperia 5 IV riesce a concentrare in un formato piacevolmente compatto le tecnologie del top di gamma Xperia 1 IV e delle fotocamere Alpha, come Eye AF e Object Tracking. Grazie ai sensori d’immagine con velocità di lettura di 120 fps su tutti i 3 obiettivi, la vita diventa davvero un film, girato in slow motion 4K a 120 fps (fino a 5x). La funzione Videography Pro, inoltre, permette di trasmettere i contenuti in tempo reale direttamente ai principali servizi di streaming. Pensando a video selfie e vlog, la nuova fotocamera anteriore dispone di un sensore ottimizzato da 12 MP con cui creare contenuti in 4K HDR, oppure scattare selfie ultra-nitidi anche in ambienti particolarmente bui o luminosi. Abbinato al monitor per vlog XQZ-IV01 (venduto separatamente), Xperia 5 IV è l’alleato ideale per raccontare storie senza limitare la creatività, ma anche mantenendo il massimo controllo. Lo smartphone può anche diventare un pratico monitor esterno: basta collegarlo a una fotocamera mirrorless (della serie Alpha, ad esempio) per visualizzare direttamente le immagini di elevata qualità realizzate.

Xperia 5 IV prende in prestito le tecnologie delle fotocamere Alpha per valorizzare ogni volto. Oltre a Real-time Eye AF, lo smartphone supporta per la prima volta il Tracking in tempo reale, che segue il soggetto e lo mantiene a fuoco anche quando si muove. Un risultato reso possibile dall’analisi approfondita dell’AI e, da oggi, ancora più facile da visualizzare e apprezzare appieno sfruttando le comodissime funzioni di Xperia, in particolare il pulsante dedicato all’apertura dell’app Fotocamera.

Il display OLED FHD+ HDR da 6,1 pollici ha un formato 21:9 e il 50% in più di luminosità rispetto alla precedente serie 5. Non solo: la tecnologia Real Time HDR Drive aumenta la qualità d’immagine riproducendo le gradazioni delle aree sovra o sottoesposte, con un effetto incredibilmente morbido. Tutte queste migliorie si traducono in una riproduzione sempre chiara, anche in ambienti esterni fortemente illuminati, che diventa ancora più immersiva se completata dall’audio cinematografico Dolby Atmos, messo a punto in collaborazione con Sony Pictures Entertainment e trasmesso da cuffie e speaker stereo.

Grazie all’App Bravia Core for Experia lo smartphone può avere facile accesso a centinaia di novità e titoli classici Sony Pictures Entertainment in tutta la loro superba qualità. E con i dietro le quinte di Studio Access, le emozioni del formato IMAX Enhanced e l’audio immersivo DTS non manca proprio nulla.

La capacità di 5.000 mAh e il sistema Xperia Adaptive Charging permettono di prolungare la vita utile della batteria di Xperia 5 IV fino a 3 anni. Se serve urgentemente energia, con il caricatore XQZ-UC1 è possibile ripristinare il 50% della carica in soli 30 minuti. Xperia 5 IV supporta anche la ricarica wireless e la condivisione della batteria, per non dover mai rinunciare a usare i propri dispositivi mobili.

Sonorità ad alta risoluzione e 360 Reality Audio nel palmo di una mano. Collegando una cuffia con o senza fili tramite il jack audio da 3,5 mm o la connessione wireless, Xperia 5 IV sprigiona tutta la sua eccezionale qualità audio. E con il binomio vincente DSEE Ultimate e LDAC, è possibile godere dei servizi in streaming con la qualità sonora tipica dell’alta risoluzione. La nuova Music Pro trasforma Xperia 5 IV in un vero e proprio studio di registrazione portatile: quando si caricano i brand sui cloud, l’esclusiva tecnologia di separazione delle fonti sonore elimina i rumori esterni e riproduce un audio raffinato e di qualità, che non ha nulla da invidiare a quello inciso con strumentazioni professionali. E’ possibile anche distinguere voci e chitarre acustiche e mixarle bilanciando il volume a piacere.

Xperia 5 IV offre tutta la velocità, le prestazioni e l’affidabilità richieste per il mobile gaming ad altissimi livelli. La frequenza di aggiornamento nativa di 120 Hz e la riduzione dell’effetto mosso a 240 Hz sono garanzia di scene chiare e fluide, mentre la frequenza di scansione touch di 240 Hz rende le azioni rapide e precise, eseguendo all’istante i comandi del gamer. Il vantaggio sugli avversari è ulteriormente accentuato da Game Enhancer, che consente di personalizzare ad hoc suoni e immagini. Lo smartphone supporta anche il live streaming sui social network, con la possibilità di leggere i commenti degli spettatori in tempo reale e implementare la cronaca della partita in tutta semplicità. La velocità di registrazione di 120 fps, infine, è il segreto per condividere le vittorie in tutta la loro gloria.

Grazie alla piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 Mobile il device di Sony può contare su prestazioni rivoluzionarie e sulle innovazioni nel campo dell’AI, del gaming e della connettività per portare l’esperienza a un nuovo livello.

Sony Xperia 5 IV sarà disponibile a partire da metà settembre 2022.