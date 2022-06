Gli speaker serie X di Sony adottano tre nuovi modelli con qualità sonora impeccabile

La famiglia degli speaker portatili di Sony si amplia per far posto a tre nuovi modelli: XG300, XE300 e XE200, con i quali sperimentare davvero ovunque il piacere di un audio coinvolgente e di qualità. Dotati di Speaker X-Balanced e doppio radiatore passivo, i nuovi altoparlanti garantiscono bassi pulsanti e una pressione sonora accentuata, per trasmettere le vibrazioni necessarie a godersi appieno la musica preferita.

Lo speaker XG300 diffonde bassi profondi e frequenze alte, sempre chiare e nitide. Merito sia dei tweeter integrati che della avanzata funzione Mega Bass che consente, con un semplice tocco, di ottenere bassi ancora più potenti e definiti. La modalità Live Sound invece, ricrea quell’atmosfera unica che fa rivivere infinite volte l'esperienza di musica live che più amiamo. Per immergersi completamente nel mood, su XG300 è anche possibile attivare una modalità di illuminazione che sincronizza le luci colorate al ritmo della musica riprodotta.

Ispirata agli impianti audio impiegati nei concerti professionali, l’esclusiva tecnologia Line-Shape Diffuser di Sony distribuisce i suoni uniformemente, spaziando in angolazione e distanza per fare in modo che tutti vivano la stessa esperienza. La disposizione verticale è il modo migliore per sfruttare questa tecnologia con i modelli XE300 e XE200 ma, se si desidera provare la riproduzione stereo messa a disposizione dall’app Sony Music Center, è possibile posizionare gli speaker in orizzontale.

I tre nuovi speaker Sony sono stati progettati all’insegna della portabilità. In particolare, il modello XG300 è persino provvisto di una maniglia retraibile a scomparsa che permette di trasportarlo facilmente ovunque, mentre XE200 è completato da una pratico cinturino da polso per essere sempre a portata di mano e pronto a riprodurre qualsiasi brano.

Il grado di protezione IP67 certifica che i tre nuovi speaker non temono né schizzi d’acqua né polvere; tutti integrano una batteria a lunga durata che, completamente carica, offre fino a 25 ore di riproduzione, per il modello XG300. In caso di emergenza, la funzione Ricarica Rapida è la soluzione ideale: bastano infatti solo 10 minuti per guadagnare ben 70 minuti di riproduzione.

I modelli XE300 e XE200 sono dotati anche di Ambient Noise Sensing, l’esclusiva tecnologia di rilevamento di Sony che analizza i rumori ambientali tramite microfono e contribuisce a risparmiare carica quando si usano gli speaker all’aria aperta. A fattor comune, gli speaker beneficiano anche di Echo Cancelling, una speciale tecnologia che aumenta la qualità delle telefonate. Infine, tramite la funzione Party Connect, è possibile collegare tramite Bluetooth fino a 100 speaker wireless compatibili e sincronizzare la musica per creare un sound altamente coinvolgente.

Tutti gli speaker presentati saranno disponibili a partire dal prossimo luglio nelle seguenti colorazioni: XG300 in nero e grigio chiaro; XE300 in nero, blu e grigio chiaro; XE200 in nero, blu, arancione e grigio chiaro.