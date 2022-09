ThinkPad X1 Fold da 16 pollici: il foldable reimmaginato da Lenovo

Lenovo ha annunciato ThinkPad X1 Fold di nuova generazione che ridefinisce la categoria dei PC pieghevoli. Progettato per offrire le prestazioni complete di un PC, pur mantenendo l'ultra-portabilità, questa nuova generazione è versatile, potente e portatile, con un design ancora più sottile e che può essere comodamente utilizzato come PC principale.

I designer e gli ingegneri Lenovo hanno lavorato a ThinkPad X1 Fold per realizzare un dispositivo che trasforma la categoria dei pieghevoli. Il display più grande ha richiesto una riprogettazione completa della cerniera e del pannello; il meccanismo risultante, oltre ad essere più sottile, consente di piegare il pannello OLED in apertura e chiusura. Più di duecento parti si muovono in modo sincrono per massimizzare uniformità e durata. Gli ingegneri hanno anche aggiunto una serie di fogli di grafite pieghevoli, in attesa di brevetto, che servono per dissipare il calore e offrire un design privo di ventola eccezionalmente potente.

Basato su Intel vPro e Intel Evo Design con processori Intel Core i7 fino alla dodicesima generazione e grafica Intel Iris Xe, il ThinkPad X1 Fold offre prestazioni superlative. L'aggiunta di spazio di archiviazione SSD fino a 1 TB e opzioni di memoria fino a 32 GB LPDDR5 significano che Windows 11 Home o Pro funzionerà brillantemente a prescindere dalla modalità di utilizzo che si sceglie. Per assicurare un'esperienza di digitazione fluida e confortevole, ThinkPad X1 Fold può disporre anche di una tastiera opzionale retroilluminata di dimensioni standard, dotata di TrackPoint e un ampio touchpad aptico. Questa può essere collegata magneticamente alla metà inferiore del display offrendo l'esperienza di un laptop da 12 pollici completo di tutte le funzionalità.

Il dispositivo offre un pannello OLED pieghevole ultra-luminoso di 16,3 pollici con un aspect ratio 4:3 molto versatile che può essere orientato in modalità verticale o orizzontale e, naturalmente, piegato. Può essere configurato con una penna opzionale ad attacco magnetico che utilizza il protocollo Wacom. Il pannello può raggiungere una luminosità HDR fino a 600 nits e in Dolby Vision dove supportato. Il nuovo ThinkPad X1 Fold presenta cornici strette che misurano non più di 10 mm e solo 8,6 mm di spessore quando è aperto per uno spessore totale da piegato di soli 17,4 mm. Come tutti i laptop ThinkPad, X1 Fold ha superato i rigorosi test di Lenovo oltre agli standard MIL-STD-810H per massimizzare la durata e l’affidabilità del dispositivo. Anche il rivestimento in tessuto riciclato al 100% ad alte prestazioni è stato sottoposto a numerosi test di durata e affidabilità.

La tastiera include la nuova app TrackPoint Communications Quick Menu che offre un rapido accesso alle funzioni della fotocamera e del microfono e introduce l'uso multimodale del PC. Sono disponibili tre porte USB type-C, incluse due porte Intel Thunderbolt 4, e tre altoparlanti Dolby Atmos.

Per sfruttare ulteriormente l'esclusivo fattore di forma del nuovo ThinkPad X1 Fold, Lenovo è la prima a lanciare una versione avanzata dell'Intel Visual Sensing Controller (Intel VSC), un chip basato sull'intelligenza artificiale che garantisce un'esperienza ottimale indipendentemente da come l'utente sta usando il dispositivo. Che il dispositivo sia in modalità verticale, orizzontale o laptop, VSC di Intel gestisce automaticamente la fotocamera utilizzando il campo visivo orizzontale aumentato di 75 gradi sfruttando l'inquadratura automatica di Windows 11. Il rilevamento intelligente rende il nuovo ThinkPad X1 Fold incredibilmente percettivo e reattivo: la funzione "wake-on-approach" riconosce automaticamente l'utente (e solo l'utente designato) per riattivare il sistema istantaneamente ed essere pronto per l'uso quando questo si avvicina e, se combinato con Windows Hello, offre la semplicità dell'accesso zero-touch. Intel VSC consente di disporre di un PC sicuro, reattivo, coinvolgente ed efficiente dal punto di vista energetico, senza compromettere le prestazioni, la qualità o la durata della batteria.

ThinkPad X1 Fold di nuova generazione con Windows 11 sarà disponibile a partire da fine novembre da 2.999 euro. Per i prezzi e la disponibilità sul mercato italiano attendiamo comunicazioni specifiche.