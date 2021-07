TikTok Safety week per l'educazione alla sicurezza digitale in Italia

In TikTok è sempre il momento giusto per parlare di sicurezza online. Per questo parte oggi in app la “Safety Week”, una settimana interamente dedicata alla sicurezza online, che proseguirà per tutta l’estate e oltre con ulteriori iniziative sul tema: un’intensa campagna video con protagonisti i creator che con la loro creatività e grazie al linguaggio tipico della piattaforma hanno saputo interpretare temi importanti legati alla sicurezza online in modo accessibile, un progetto educativo sulla sicurezza online rivolto alle scuole secondarie di tutta Italia per l'anno scolastico 2021/2022 e il nuovo Centro Sicurezza rinnovato e più interattivo, grazie a guide e video tutorial, sono le novità annunciate oggi che segnano un ulteriore passo avanti nell’impegno sempre crescente e costante di TikTok nel promuovere l’educazione alla sicurezza digitale in Italia.

APPROFONDIMENTI DOWNLOAD TikTok è l'app più scaricata al mondo. Facebook...

Safety Week: la sicurezza non va in vacanza

Dal 12 luglio e per tutta la settimana protagonista della piattaforma sarà un'intensa campagna, visibile ogni giorno a schermo pieno per tutti gli utenti di TikTok nel momento in cui apriranno l'app, con al centro contenuti volti a rafforzare la conoscenza di temi di fondamentale importanza come la privacy e la sicurezza online. Ogni giorno un creator si farà ambasciatore di messaggi legati a temi quali l’età minima di accesso alla piattaforma, le linee guida della community e la segnalazione di commenti o video inappropriati, la gestione consapevole del tempo speso sull’app, le impostazioni della privacy, il Collegamento Famigliare e come vengono utilizzati i dati per personalizzare il feed “Per Te”.

I creator coinvolti abbracciano età, talenti e linguaggi differenti, rappresentando in questo modo la grande diversità della community, cuore della piattaforma: @sespo, @pierangelogreco, @kiro_ebra, @fabianamanager, @missmammasorriso, @marcoilgiallino. Le creator @quellocheledonne chiuderanno la settimana. #SicuriSuTikTok sarà l'hashtag che per tutta la settimana e nei mesi a venire accompagnerà i numerosi video educativi sviluppati dai creator, con l'obiettivo di sensibilizzare la community sui temi più importanti utilizzando il linguaggio tipico della piattaforma.

“DigitalMente”: una campagna per promuovere la cultura digitale nelle scuole

L’adolescenza è un’età di passaggio che necessita di supporto e formazione e il momento in cui avvengono i primi passi nel mondo online. Per questo motivo è necessario e fondamentale il supporto da parte di tutti in sinergia - educatori, terze parti e famiglie - per supportare i più giovani in questo passaggio fondamentale del loro percorso digitale.

Dopo la Guida rivolta ai genitori viene annunciato oggi "DigitalMente. Imparare, creare e condividere nel digitale in sicurezza", il nuovo progetto ideato da UNC (Unione Nazionale Consumatori), con il supporto attivo di TikTok e la consulenza della psicologa Maura Manca, volto a creare una cultura digitale orientata alla sicurezza e alla promozione di un ambiente online sicuro e positivo. Uno speciale kit didattico digitale per esplorare nozioni e strategie finalizzate al “benessere digitale" è stato studiato, insieme a un team di esperti, per aiutare gli studenti alla comprensione di queste tematiche cruciali in modo stimolante e con un linguaggio innovativo.

Il progetto, che sarà disponibile in tutte le scuole secondarie del territorio nazionale per l'anno accademico 2021/2022, prevede contenuti formativi per gli allievi e strumenti pratici per gli insegnanti, con l’obiettivo di aiutarli a conoscere il mondo digitale e della piattaforma e fornire loro gli strumenti per supportare gli adolescenti ad avere un approccio positivo e sicuro, valorizzandone allo stesso tempo le potenzialità legate all’espressione di sé e all’apprendimento. Il progetto prevede percorsi differenziati per le scuole secondarie di primo e di secondo grado per un'esperienza di apprendimento appropriata per ogni età e per permettere all’insegnante di modulare l’attività in base al livello di coinvolgimento, preparazione e maturità dei suoi studenti e delle sue studentesse.

Il Centro Sicurezza si rinnova

Con l’obiettivo di essere di reale supporto a tutta la community a mantenere la piattaforma un luogo positivo, sicuro e inclusivo, TikTok ha inoltre rinnovato il Centro Sicurezza.

Accessibile da app e via web, con una nuova grafica intuitiva e semplice da navigare, il nuovo Centro Sicurezza diventa un punto di riferimento per tutta la community per comprendere in modo semplice come funziona TikTok, conoscere come vengono affrontati i temi relativi a sicurezza, privacy e protezione e scoprire quali sono gli strumenti disponibili per creare la migliore esperienza per tutti, con una sezione dedicata in modo specifico alla famiglia.

Tra le novità le guide rivolte a genitori e alle figure educative di riferimento, per aiutare gli adolescenti a gestire in sicurezza la loro presenza online. Qui si potranno trovare i primi passi per capire le basi del funzionamento di TikTok, le impostazioni per la sicurezza e la privacy, il Collegamento Famigliare e risorse specifiche per rispondere alle principali domande in ambito sicurezza.

Mantenere la piattaforma un ambiente sicuro e positivo è la priorità assoluta per TikTok ed è in questa direzione che vengono migliorate e aggiornate costantemente le policy, gli strumenti e le risorse a disposizione degli utenti. Un’attenzione particolare è rivolta agli adolescenti, motivo per cui nel tempo sono stati apportati cambiamenti importanti, incluse misure pionieristiche nel settore, per rendere ancora più sicura l’esperienza degli utenti minorenni e supportare le famiglie con strumenti che permettano di accompagnarli nella loro percorso online. Ad esempio, è stata disabilitata la funzione di messaggistica diretta per gli utenti con meno di 16 anni e i loro account sono stati resi privati di default. È stato inoltre messo a disposizione della community l’esclusivo “Collegamento Famigliare”, che permette a un genitore di collegare il proprio profilo TikTok a quello dei figli, consentendo una maggiore visibilità e possibilità di supervisione modi e tempi di utilizzo della piattaforma.

L’impegno di TikTok per la sicurezza e l’educazione non si ferma qui. Attraverso il confronto continuo con esperti, enti regolatori e autorità competenti, vengono continuamente esplorate nuove opportunità per proseguire in questa direzione e mantenere la piattaforma un luogo sicuro e inclusivo, dove ognuno possa sentirsi libero di esprimersi e condividere la propria creatività.

TikTok è la destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili. La nostra mission è ispirare la creatività e portare allegria. TikTok ha sedi in tutto il mondo, tra cui Los Angeles, New York, Londra, Parigi, Berlino, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul e Tokyo. http://www.tiktok.com