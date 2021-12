Twitter, il primo tweet scritto col pensiero: è di Philip, un uomo affetto da Sla

Un tweet scritto col pensiero. Sembra fantascienza, ma su Twitter, grazie ad un'azienda hi-tech, è diventato realtà.

«Hello, world! Short tweet. Monumental progress» («Ciao, mondo! Piccolo tweet. Progresso enorme»): è il primo messaggio al mondo postato sui social solo col pensiero. Lo ha inviato Philip O'Keefe, un 62enne australiano malato di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), grazie a un dispositivo di otto millimetri senza fili impiantato nel cervello e chiamato Stentrode. Ne dà notizia l'azienda Synchron che ha sviluppato la tecnologia. Il tweet è stato pubblicato sul profilo di Thomas Oxley, ceo della Synhcron.

APPROFONDIMENTI POLITICA Followers, la hit dei politici in Italia: ecco il club dei milionari LA CLASSIFICA Fedez è il re dei social con 18 milioni di follower, ma i... LA FOLLIA Calciatore spagnolo si riprende mentre guida a 160 km/h tenendo in...

«Quando ne ho sentito parlare per la prima volta, sapevo quanta indipendenza avrebbe potuto restituirmi», racconta il paziente Philip. «Il sistema è incredibile, è come imparare ad andare in bicicletta: serve un pò di pratica, ma quando inizi ad andare, diventa naturale. Adesso penso solo a dove voglio cliccare sul computer e posso mandare email, gestire il mio conto, fare acquisti e ora inviare anche messaggi al mondo via Twitter».

Thank you Philip! You are inspiration to us and absolute legend! We have loved working with you. Thank you to everyone for joining. Phillip made 7 tweets, as well as several likes. He’s taking a break now and his daughter Bianca will try to get to the rest of the questions ❤️

— Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021