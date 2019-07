Un clic su FaceApp e i russi entrano nei dati personali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 22 Luglio 2019, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È la moda dell'estate che ha conquistato calciatori, soubrette e l'esercito del selfie in missione balneare. Da Alessandro Gassmann a Eros Ramazzotti, da Dj Linus a Alessandro Greco, da David Guetta a Cristiano Ronaldo è stato un vero trionfo. Basta scattarsi una foto, cliccare il tastino magico, e in un nanosecondo ci si ritrova ottuagenari canuti e pieni di rughe, tra le risatine compiaciute di amici e parenti. Ma tra la possibilità di finire schedati nei server russi proprietari dell'applicazione, e quello di vedersi lo smartphone devastato dai virus, FaceApp rischia di far venire i capelli bianchi per davvero.