Vivo investe in tecnologie chiave per ottimizzare l’esperienza d’uso

Vivo punta tutto sul miglioramento del grado di l’usabilità dei propri prodotti mobile e, a questo scopo, ha inaugurato una struttura completamente nuova a Dongguan in Cina. Si chiama Communications Network Laboratory ed è giunto al completamento della prima di tre fasi di costruzione grazie ad un consistente investimento dell’azienda e alla cooperazione con la China Academy of Information and Communications Technology. Sfruttando...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati