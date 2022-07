Nuovo Vivo X80Pro: prestazioni avanzate e imaging professionale

Giunto anche in Europa l’X80 Pro, il nuovo smartphone di Vivo con un sistema fotografico all’avanguardia co-ingegnerizzato con ZEISS e funzionalità fotografiche di livello cinematografico.

X80 Pro integra importanti aggiornamenti del comparto fotografico mantenendo, al contempo, le caratteristiche distintive che fanno di vivo uno dei brand di riferimento per la fotografia professionale da smartphone. La funzione ZEISS Cinematic Video Bokeh, una delle novità più interessanti, crea una sfocatura ovale in formato cinematografico 2.39:1, riproducendo visivamente l’effetto delle lenti cinematografiche anamorfiche. Questa funzionalità permette di registrare video incredibilmente espressivi e di un’elevata qualità estetica. Nuovi effetti, come lo ZEISS Cinematic Style Bokeh, sono stati aggiunti agli stili della modalità Ritratto, consentendo di ricreare l’atmosfera classica di Hollywood aggiungendo un effetto bokeh simile a quello di un film con un rapporto 2.39:1.

Anche in notturna, vivo continua a mantenere alti gli standard degli scatti dai propri smartphone. La Superb Night Camera, grazie anche alle funzionalità aggiornate come Pure Night View, consente di catturare scatti notturni mantenendo l'aspetto originale della scena. X80 Pro, inoltre, supporta la XDR Photo, una funzionalità che migliora la resa fotografica da display ed esalta l’effetto HDR ottimizzando illuminazione, contrasti e toni per riflettere al meglio ciò che l'occhio umano vede.

Il comparto fotografico di X80 Pro è dotato di una fotocamera frontale da 32 MP e da un sistema posteriore formato da quattro fotocamere: la principale da 50 MP con sensore GNV e sistema di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) con tecnologia Active Centering, una fotocamera grandangolare da 48 MP, una periscopica da 8 MP e una fotocamera per ritratti da 12 MP con stabilizzazione Gimbal, una delle innovazioni più importanti perché consente di registrare video migliori e più stabili. La fotocamera principale di X80 Pro integra invece un sensore GNV personalizzato in grado di ottimizzare i riflessi e ridurre la luce diffusa grazie a una lente in vetro ad alta trasmittanza.

Per garantire la migliore esperienza fotografica e videografica, vivo X80 Pro è dotato dell'ultima versione del chip di imaging di vivo, vivo V1 +, che integra un sistema di AI per un’esperienza visiva all’avanguardia.

Le tecnologie messe in campo da Vivo nel campo della fotografia mobile e le eccezionali prestazioni rendono X80 Pro un dispositivo potente, progettato per assecondare le esigenze della clientela. Lo smartphone integra il processore Snapdragon 8 Gen 1: rispetto ai modelli precedenti, le prestazioni della CPU di X80 Pro sono notevolmente migliorate, così come la velocità di esecuzione e archiviazione grazie alle memorie LPDDR5 e UFS3.1. È presente, inoltre, un sistema di raffreddamento a camera di vapore che copre un’area estesa così da mantenere inalterate le funzionalità quando si utilizzano giochi o si registrano video.

Progettato pensando al reale utilizzo, il nuovo smartphone della serie X presenta miglioramenti significativi della batteria. X80 Pro supporta, infatti, FlashCharge da 80 W e anche FlashCharge Wireless da 50 W con una batteria da 4700 mAh, che garantisce una carica completa in soli 36 minuti.

Vivo ha anche introdotto un ampio lettore di impronte digitali ultrasonico 3D che garantisce un processo di registrazione delle impronte incredibilmente veloce. In generale, la tradizionale scansione ottica delle impronte digitali a punto singolo in-display richiede 15-20 tocchi. Una volta registrata l'impronta digitale, vivo X80 Pro offre uno degli sblocchi più veloci nel settore mobile, in soli 0,2 secondi. Grazie all'area di riconoscimento 11,1 volte più grande rispetto ai tradizionali lettori di impronte digitali in-display, l’esperienza complessiva di sblocco risulta notevolmente migliorata.

X80 Pro introduce nuovi aggiornamenti che consentono esperienze di gioco divertenti e coinvolgenti. Lo smartphone è dotato dell’innovativo X-axis Linear Motor supportato da un algoritmo sviluppato da vivo che garantisce una vibrazione silenziosa ma potente. Il tempo di risposta al tocco è aumentato del 20% con vibrazioni più intense per un'esperienza di gioco più piacevole. Anche dal punto di vista audio, l'altoparlante Dual Stereo insieme ai potenti bassi, offre un effetto sonoro complessivo bilanciato ed elegante.

Esteticamente il device si distingue per un design esclusivo e materiali ricercati: la back cover è lavorata in vetro Fluorite AG e il comparto fotografico posteriore è incastonato nel modulo Cloud Window a piastra quadrata, per richiamare l’estetica delle macchine fotografiche più iconiche.

X80 Pro è disponibile nel colore Cosmic Black al prezzo di 1.299 euro. Per tutti coloro che acquistano lo smartphone, vivo offre il pacchetto Xclusive Care che include: