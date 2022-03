WeTransfer down, il servizio per il trasferimento dati non funzion: «Lavoriamo duramente per ripartire»

WeTransfer non funziona. Il servizio di trasferimento file è temporaneamente out. Il sito risulta inaccessibile e anche l'app è inattiva. Non è la prima volta negli ultimi giorni che il servizio è fuori uso. Da quasi due settimane gli utenti hanno segnalato problemi continui.

Tramite Twitter, la pagina ufficiale di WeTransfer ha confermato il disservizio e ha aggiunto che i tecnici «sono duramente al lavoro per risolvere i problemi». Inoltre, è stato fornito un link per restare aggiornati sullo stato del servizio.

https://t.co/bHpIpiB1Ds is currently experiencing downtime, we're working hard to get this fixed. Make sure to subscribe to our status page, you'll get real-time updates on our progress. You can keep track of the status updates here: https://t.co/3VpN988ZAZ

— WeTransfer (@WeTransfer) March 8, 2022