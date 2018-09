WhatsApp, due grandi novità in arrivo per tutti: la batteria dello smartphone durerà di più

I’m happy to exclusively give the good news: WhatsApp is finally working on a Dark Mode! It’s a dream 😍

There are many important secret references in recent updates!



Be patient to see it out, hoping it will be FULL OLED friendly for Android phones, iPhone X and newer! — WABetaInfo (@WABetaInfo) 14 settembre 2018

potrebbe lanciare, nelle prossime settimane, due grandiche tutti gli utenti sognano da tempo. Una in particolare è destinata ad essere molto apprezzata, perché non solo darà meno fastidio agli occhi, ma permetterà anche didello smartphone.È in fase di test, infatti, una, pensata esclusivamente per. Il nuovo aggiornamento, che consente diad una notifica, senza dover aprire necessariamente l'app, presto non sarà più quindi un'esclusiva degli utentiLa grande novità, ancora in fase preliminare di test, riguarderà invece lodelle chat. Se ne parla da tempo, ma gli sviluppatori sono in costante elaborazione per evitare ogni difetto tecnico. WABetaInfo ha confermato la notizia, che potrebbe essere un grande vantaggio per tutti, anche se in questo caso i tempi restano incerti. Lo sfondo nero consentirà di tagliare pixel emoltasu tutti gli, ma in particolare per quelli con schermo; inoltre, è risaputo che uno sfondo scuro risulta meno fastidioso agli occhi (e anche conciliante per il sonno, a differenza degli schermi troppo luminosi). Un doppio vantaggio, anche per la salute.