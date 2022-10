WhatsApp down in tutta Italia: l'app di messaggistica non funziona, offline anche la versione desktop

WhatsApp down in tutta Italia: stop all'app di messaggistisca. Da diverse città come Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bari, Perugia arrivano segnalazioni di disservizi legati all'invio e alla ricezione di messaggi. L'app non sembra riuscire a connettersi alla rete.

Whatsapp Down, cosa succede

WhatsApp non funziona: dalle 8:30 circa di questa mattina si sono moltiplicate le segnalazioni di chi non riusciva a utilizzare il sistema di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook). Un 'down' di cui ancora non sono chiare le dimensioni, se locali o globali, sul sito Downdetector che monitora i disservizi stanno però crescendo le segnalazioni.

Offline anche la versione desktop

Il servizio di messaggistica sembra essere offline, anche nella versione desktop, e funziona a macchia di leopardo. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente. Come di consueto su Twitter ci sono messaggi con l'hashtag #Whatsappdown.

Tutti i disservizi di WhatsApp: dai gruppi alle chat singole

Tra le segnalazioni di disservizi al sito Downdetector.com, l'impossibilità di inviare messaggi ai gruppi e alle chat singole, la mancata comparsa della doppia spunta della ricezione messaggi. Alcuni utenti hanno provato a disinstallare l'app e a reinstallarla, ma senza successo. Gli ultimi disservizi di WhatsApp risalgono a circa un anno fa, il 4 ottobre 2021 quando ci fu un 'down' di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook, per sei ore. In quella circostanza, dopo il ripristino dei servizi, erano arrivate anche le scuse ufficiale del fondatore Mark Zuckerberg.