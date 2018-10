WhatsApp, con la nuova versione di Android molti utenti penalizzati: ecco perché

Lunedì 1 Ottobre 2018, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 20:56

Avete uno smartphone con sistema operativoe non potete fare a meno delle funzionalità di? Abbiamo notizie poco buone per voi.La versione dipiù recente, la, include infatti vari aggiornamenti, tra cui uno che riguarda. Gli sviluppatori, infatti, hanno implementato una nuova API per cui le immagini saranno mostrate in modo più efficace direttamente dalle notifiche sullo smartphone. Finora, però, gli utenti potevano guardarne, senza entrare direttamente nell'app, solo una porzione di quelle foto.Con il rilascio di, sarà possibile vedere la foto completa, ma ridotta a icona, all'interno di un piccolo riquadro e, se si visualizza la notifica, sarà possibile vedere la foto leggermente più grande, ma evitando di accedere all'interno die far sì che, al mittente, la foto risulti visualizzata. Un grande aiuto alla privacy, che però sarà riservato ai (pochi) possessori di. Tutti gli altri, invece, non potranno usufruire di questa funzione e saranno quindi costretti ad effettuare l'accesso aper visualizzare le foto.