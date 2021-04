WhatsApp, ecco la funzione per gestire la velocità dei messaggi vocali: per ora solo per Android

Era già qualche settimana che se ne vociferava, e finalmente è diventata realtà: anche WhatsApp, come Telegram, avrà una funzione per la gestione della velocità dei messaggi vocali. Grazie all'ultimo aggiornamento per la versione beta di WhatsApp, la 2.21.9.4, finalmente anche tutti gli Android avranno questa caratteristica tecnica.

.@WhatsApp is testing a new feature to allow users to change the playback speed of voice notes. Here's how it works:https://t.co/4TLBfvaTHY — News18 Tech (@News18Tech) April 23, 2021

Ecco come funziona

Saranno diverse le velocità tra cui scegliere per la riproduzione del messaggio vocale: la standard 1x, la veloce 1,5x e quella doppiamente veloce 2x. Si potrà inoltre passare da una velocità all'altra semplicemente toccando l'indicatore posto sul vocale. Attualmente la funzionalità è disponibile solamente per Android e solamente per coloro che hanno il programma beta. Chissà Tommaso Paradiso, con i suoi vocali «di 10 minuti» come la prenderà.