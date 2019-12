Un virus lanciato attraverso un sms può bloccare WhatsApp, ecco come proteggersi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grave bug di, che consente a qualsiasi intruso di bloccare il servizio offerto dall'app a tutti i membri di un determinato gruppo, è stato riscontrato dagli esperti della società di cyber security, secondo una nota pubblicata sul loro stesso sito.Gli specialisti hanno scoperto questa vulnerabilità lo scorso mese di agosto e WhatsApp nel frattempo, ha già risolto il problema. Tuttavia, se non si dispone di un'applicazione aggiornata si è ancora a rischio.Alla fine di agosto, Check Point Research ha pubblicato un video nel quale spiegava come un hacker avrebbe potuto trarre vantaggio dalla vulnerabilità del servizio di messagistica. Nello specifico, il metodo consente di inviare messaggi contenenti un codice dannoso a un gruppo che, una volta aperto, ne elimina la cronologia. Inoltre, l'errore è così grave che ogni membro del gruppo interessato sarà costretto a disinstallare e reinstallare WhatsApp sul proprio telefono per riutilizzarlo. Una volta reinstallata l'applicazione, l'utente non sarà, comunque, in grado di tornare alla chat di gruppo o accedere alla cronologia.Sebbene WhatsApp abbia assicurato che l'errore era già stato corretto, è necessario tenere presente che, nonostante l'installazione degli ultimi aggiornamenti dell'applicazione, è necessario implementare altre strategie per proteggere i propri dispositivi, tra i quali, o accedere a siti Web o file sospetti.