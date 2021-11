Wiko Y62, tutto l’essenziale in formato tascabile

Il nuovo smartphone Wiko, l’Y52 è dotato di tutto ciò che occorre per godersi il divertimento ed averlo sempre al seguito. Pensato per rispondere alle esigenze di un’ampia fascia di utenti, l’Y52 offre prestazioni fluide ed estrema facilità d’uso nel day-by-day. Con la sua introduzione sul mercato, Wiko compie un ulteriore passo per limitare l’impatto ambientale: dopo il packaging 100% riciclabile e il ritorno alla batteria rimovibile, il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati