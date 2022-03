Yahoo non funziona: in down la mail e il motore di ricerca, migliaia di segnalazioni. Ecco il problema

Problemi in tutta Europa con Yahoo. Il primo down è stato segnalato nel Regno Unito ma presto sono state segnalati errori anche in Italia. I problemi hanno riguardato Yahoo Mail - il rivale di Gmail - così come il motore di ricerca. Su Down Detector migliana le segnalazioni di problemi dalle 17 in poi. Gli utenti hanno lamentato problemi di connessione al server, di ricezione e di sito web. «Sarebbe il caso ripristinare il servizio, così è impossibile lavorare», scrivono gli utenti. In molti hanno segnalato problemi proprio nell'invio e nella ricezione delle email. «Mi dà errore temporaneo 15», spiegano gli utenti chiedendo informazioni anche su come poter risolvere.

