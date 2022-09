Con Zenbook 17 Fold Asus rivoluziona il segmento dei foldable

IFA 2022, l’evento fieristico di Berlino di inizio settembre è stato teatro di molte delle novità tecnologiche che vedremo nei prossimi mesi. Tra queste, Asus ha annunciato il tanto atteso Zenbook 17 Fold OLED, realizzato per offrire le funzioni di più dispositivi - laptop, desktop e tablet - in un unico device, compatto e con modalità versatili in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

L'aspetto è decisamente accattivante, con un logo monogramma sul rivestimento in vetro opaco che cattura la luce in modo affascinante. A completare il design premium, l’azienda ha aggiunto una cover realizzata in ecopelle verde scuro che conferisce anche una piacevole sensazione di comfort.

Il nuovo Zenbook ha sin da subito colpito per la sua ingegnosità, unita ad un form factor inedito quanto sorprendente e una versatilità senza precedenti, grazie anche alla combinazione con la tastiera ErgoSense Bluetooth e il touchpad. Questo rivoluzionario laptop pieghevole, certificato Intel Evo, è caratterizzato da due display OLED in un unico dispositivo: un ampio touchscreen 4:3 da 17,3 pollici 2,5K che si ripiega al centro per creare due 3:2 12,5 pollici con risoluzione 1920X1280 senza interruzioni. Una volta piegato completamente lungo la cerniera a 180°, testata per resistere a oltre 30.000 cicli di apertura e chiusura, diventa un dispositivo ultracompatto e portatile da 12,5 pollici, più piccolo di un foglio di carta per fotocopiatrice. Molteplici sono le modalità di utilizzo, da Desktop a Laptop con tastiera Bluetooth o virtuale, e ancora Tablet, Reader con la possibilità che ciascun schermo possa essere suddiviso in più finestre, utilizzando la funzione di gestione intelligente ScreenXpert 3 e le esclusive app Mode Switcher. Nonostante le dimensioni dello schermo, il dispositivo pesa solo 1,5 kg senza tastiera, (1,8 kg con tastiera inclusa).

Progettato in collaborazione con Intel, Zenbook dispone di display certificato Dolby Vision in grado di coprire una gamma colori DCI-P3 al 100% con validazione PANTONE e certificazione TÜV Rheinland che riduce la dannosa luce blu. Le prestazioni superlative sono garantite da processori Intel Core i7 U-Series di 12a generazione, grafica Intel Iris Xe, Intel WiFi 6E, fino a 16 GB di RAM e una veloce unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB. Per il collegamento alle periferiche, sono disponibili due comode porte Thunderbolt 4, che supportano la ricarica rapida della batteria di lunga durata da 75Wh e le connessioni a display esterni.

Per rendere l’intrattenimento ancora più coinvolgente, Asus ha dotato questo modello di un potente sistema audio Dolby Atmos certificato Harman Kardon composto da quattro altoparlanti.

L'innovativo Zenbook 17 Fold OLED sarà disponibile dal prossimo ottobrecon prezzi a partire da 3.299 euro.