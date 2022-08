Acer Chromebook Vero 514, il notebook realizzato con prodotti ecosostenibili

Chromebook Vero 514 di Acer riflette la strategia dell'azienda mirata verso la realizzazione di prodotti sostenibili.

Il notebook è realizzato con plastica Pcr con il 30% nello chassis e nella cornice del display e con il 50% nella tastiera e negli altoparlanti. Inoltre, il nuovo Chromebook contribuisce alla riduzione dei rifiuti di plastica negli oceani: l'alloggiamento della ventola interna e il touchpad OceanGlass sono realizzati in materiali plastici recuperati dal mare dall’aspetto elegante, simile al vetro e donano una sensazione al tatto gradevole.

Il dispositivo è progettato per una maggiore durata e per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Le riparazioni e gli aggiornamenti di memoria e storage sono resi più semplici grazie l'utilizzo di viti standard sul coperchio inferiore che agevola l’accesso ai componenti interni. Lo chassis non è verniciato e presenta una finitura color grigio, mentre il pannello del display è riciclabile al 99%. Il Chromebook Acer Vero 514 è conforme agli standard Mil-Std 810H ed è caratterizzato da una notevole resistenza agli urti e da una lunga durata grazie a un design rinforzato che lo protegge da cadute da altezze fino a 122 cm.

Dotato dei più recenti processori Intel Core di dodicesima generazione e della grafica Intel Iris Xe, il nuovo Chromebook di Acer soddisfa tutte le esigenze di collaborazione, produttività e intrattenimento degli utenti. La batteria a ricarica rapida, in soli 30 minuti permette di generare il 50% di autonomia (ovvero 5 di 10 ore totali).

Il display Full Hd antiriflesso da 14 pollici realizzato in Corning Gorilla Glass, disponibile con l'opzione touchscreen, vanta una luminosità di 300 nits e restituisce una gamma di colori sRgb al 100%, offrendo un'esperienza visiva brillante e coinvolgente. Esso è caratterizzato da cornici sottili e offre un impressionante rapporto schermo-chassis dell'88%. La webcam Full Hd con riduzione dei riflessi e audio Dts con amplificatore intelligente garantisce videocall di alta qualità.

Disegnato per le applicazioni creative e la connettività, Vero 514 è dotato del veloce e affidabile Wi-Fi 6E e si connette a un’ampia gamma di dispositivi e display. Ha inoltre diverse porte che consentono anche la ricarica, tra cui due Usb Type-C, Usb 3.2 Type-A e Hdmi.

Il packaging è realizzato con materiale riciclato e riciclabile, per ridurre al minimo i rifiuti. La scatola è composta per il 90% da carta riciclata, mentre la custodia del notebook e il foglio di protezione posto tra la tastiera e il display sono realizzati con plastica riciclata al 100%. Una volta che il Chromebook è pronto all'uso, l'imballaggio interno del dispositivo può essere trasformato in un supporto triangolare multiuso per laptop o essere utilizzato per altre funzioni.

Il laptop sarà disponibile a novembre a partire da 599 euro.