Acer Desktop Predator Orion 7000, nuovi processori e tanta potenza

Acer aumenta le prestazioni desktop serie Predator Orion 7000 con l’annuncio dei nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione. Progettato per hardcore gamer, questo desktop offre il massimo in termini di prestazioni e multi-tasking con una potenza di calcolo a livelli mai visti in precedenza.

Grazie alla nuova potenza di calcolo portata ai massimi livelli, alla grafica immersiva, al raffreddamento efficiente e alla connettività avanzata, Predator Orion 7000 offre un gameplay rapido e fluido, visual coinvolgenti e la possibilità di giocare per ore mantenendo il massimo livello di prestazioni: il tutto con un tocco di teatralità offerto dal design multicolore della scocca.

Il potente desktop continua a fornire prestazioni elevate per supportare i più recenti videogame e offre inoltre accesso illimitato a centinaia di titoli gaming di alta qualità, grazie a un mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate incluso nel prodotto. I pc aggiornabili lavorano in ambiente Windows 11 e sono stati potenziati con processori desktop fino a Intel Core i9-13900K. L’architettura ibrida dei recenti processori di tredicesima generazione consente ai gamer e ai content creator di svolgere più operazioni contemporaneamente, grazie alla capacità di calcolo avanzata che si adatta alle situazioni di uso reale e alle funzionalità di multi-tasking ultra efficienti.

Predator Orion 7000 offre inoltre Gpu fino a Nvidia GeForce Rtx 3090 series e fino a 64 gb di Ram Ddr5-4000 per una migliore prestazione degli elementi visivi. La scocca, conforme alle specifiche EMI, presenta un pannello laterale trasparente in vetro temprato che mette in mostra l’ambientazione multicolore del case, con due ventole Predator FrostBlade 2.0 anteriori da 140 mm e della ventola Predator FrostBlade 2.0 posteriore da 120 mm che illuminano otto Led Argb. I gamer possono anche regolare l’illuminazione, la velocità delle ventole e l’overclocking attraverso il software PredatorSense integrato.

Oltre all’estetica accattivante, Predator Orion 7000 presenta una gestione termica e un flusso d’aria avanzati che consentono di raffreddare con efficacia i componenti del sistema, grazie anche all’aggiunta di un sistema di raffreddamento a liquido Aio che fa da complemento al lavoro delle tre ventole.

La potenza del controller Ethernet Intel Killer E3100 2.5G Ethernet e del modulo wireless Intel Wi-Fi Killer Wi-Fi 6E AX211 offre funzioni di networking ottimizzate, come ad esempio la prioritizzazione del traffico in rete e l’ottimizzazione delle connessioni, per una velocità più elevata e un gameplay più reattivo.

Predator Orion 7000 consente inoltre di collegare i migliori e più recenti accessori gaming attraverso tre porte USB 3.2 Gen 1 Type A, una USB 3.2 Gen 1 Type C e due jack audio sulla parte superiore. Sul retro sono presenti tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, due USB 2.0 e tre jack audio.