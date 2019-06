Non solo Google, anche Amazon nel mirino dell'Antitrust americana

Non è ancora chiaro quali siano i piani della FTC per Amazon, così come l'interesse del dipartimento di Giustizia per quanto riguarda Google: secondo i media americani però molti democratici e repubblicani a Capitol Hill temono che le compagnie tecnologiche siano diventate troppo grandi e potenti. Non è arrivato alcun commento né da Google, né da Amazon, né dalle autorità antitrust.

Lunedì 3 Giugno 2019, 11:53

Guai in vista per, che dopo le indagini dell'Antitrust su Google potrebbe finire anch'essa sotto un esame approfondito delle autorità per la concorrenza: la Federal Trade Commission potrebbe mettere Amazon sotto stretta osservazione,. I giganti del web potrebbero quindi finire nel mirino, secondo quanto si sa almeno da venerdì, quando il Washington Post parlò di eventuali indagini su Google.