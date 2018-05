Amazon lancia «Reading»: una lista di libri gratuiti per gli utenti Prime

Una lista di libri e fumetti, aggiornata periodicamente, da leggere gratuitamente in formato e-book. Amazon ha annunciato "Prime Reading", un nuovo servizio dedicato all'intrattenimento per i clienti Amazon Prime, che possono ora leggere libri e molti altri contenuti da una selezione a rotazione, senza alcun costo aggiuntivo.Prime Reading si aggiunge così alla lista di benefici per i clienti Amazon Prime, tra cui consegne veloci illimitate, accesso illimitato a Prime Video, Twitch Prime, Prime Photos, Prime Now a Milano. I clienti Amazon Prime possono iniziare a leggere subito scaricando l'app gratuita Kindle per iOS e Android o utilizzando un Kindle o un tablet Fire.Nella lista ora disponibile sul sito , figurano "Harry Potter e la Pietra Filosofale" di J.K.Rowling, "La lunga notte del dottor Galvan" di Daniel Pennac, "La luce che c'è dentro le persone" di Banana Yoshimoto, "Il curioso caso di Benjamin Button" di Francis Scott Fitzgerald, "Stoner" di John Edward Williams.