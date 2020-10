Amazon Prime Day, le migliori offerte sui dispositivi Alexa: Echo Dot ed Echo Show a prezzi super

Oltre un milione di offerte per i clienti Amazon Prime. Il Prime Day è arrivato e quest'anno durerà non 24, ma 48 ore! Si parte martedì 13 ottobre alle 00:01: due giorni di shopping con oltre un milione di offerte a livello globale per i clienti Amazon Prime. Se non siete ancora iscritti al programma Prime, il consiglio è di farlo subito approffitando del primo mese gratis.

Amazon Prime Day è l'occasione ideale per far entrare l'assistente vocale Alexa nelle vostre case a un prezzo imperdibile. L'altoparlante intelligente Echo Dot (3ª generazione), il più popolare e venduto della famiglia Amazon, è disponibile in occasione del Prime Day con un incredibile sconto del 68%. Con Echo Dot potrete ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali a soli 19,99€.

Amazon Prime Day 2020, scopri tutte offerte esclusive

Ma se la voce non vi basta e desiderate anche le immagini, Amazon ha quello che fa per voi: Echo Show 5, con schermo compatto e intelligente da 5,5” e Alexa sempre pronta ad aiutarvi è acquistabile a un prezzo super scontato. Con Echo Show 5 potrete fare una chiamata vocale o una videochiamata con amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo compatibile o l’App Alexa.

Grazie a Echo Show 8, con schermo HD da 8” e audio stereo, Alexa può aiutarti a gestire in un colpo d'occhio i tuoi impegni quotidiani. In occasione di Amazon Prime Day potrete portarlo a casa con uno sconto imperdibile. Con Echo Show 8 avrete tutto l’intrattenimento che desiderate: potrete chiedere ad Alexa di mostrarvi un film, una serie TV o un notiziario, oppure ascoltare radio, podcast e audiolibri.

Ma Alexa vi aiuta soprattutto a gestire la vostra casa in modo rapido e intelligente, utilizzando dei semplici comandi vocali. Per l'Amazon Prime Day sarà dunque possibile equipaggiarvi al meglio per rendere smart la vostra abitazione: Echo Dot (3ª generazione) + LIFX Lampadina Intelligente Bianca disponibili a un prezzo super conveniente. In alternativa c'è l'offerta su Echo Dot (3ª generazione) + Amazon Smart Plug, sempre a prezzi al ribasso.

Fino al 12 ottobre compreso, i clienti Amazon Prime che spendono 10€ su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese, riceveranno un buono promozionale di 10€ da utilizzare durante il Prime Day. Finora milioni di clienti hanno beneficiato della promozione in tutto il mondo in attesa di Prime Day. È possibile fare acquisti con Alexa su un dispositivo Echo. Basta chiedere, "Alexa, quali sono le mie offerte di Prime Day?". I clienti Amazon Prime troveranno anche offerte anticipate sui dispositivi Amazon a partire da lunedì 12 ottobre.

