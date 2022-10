Amazon porta in tribunale i venditori di recensioni

«Vi sarà inviata la data quando scrivere la recensione, inviate il link della recensione una volta online e vi invieremo il prodotto desiderato». Funziona così su diversi gruppi Telegram con annunci che promettono a tutti gli utenti di regalare gratis i prodotti recensiti con cinque stelle su Amazon. Recensioni favorevoli in cambio di prodotti gratis, un vecchio sistema che serve alle aziende per scalare posizioni nella vetrina del portale di e-commerce di Jeff Bezos. Stavolta però Amazon ha deciso di adottare la linea dura: contro i broker di recensioni false presenta in Italia la sua prima denuncia penale a livello europeo e la sua prima causa civile in Spagna. Da anni Amazon cerca di arginare questo fenomeno, ma stavolta ha deciso di passare direttamente alle vie legali. Ignoto il destinatario della denuncia così come l'ufficio stampa del colosso americano ha deciso di non fornire informazioni sulla Procura dove ha presentato il proprio esposto. L'ufficio legale di Amazon ha però raccolto prove, documenti e materiale dettagliato da mettere a disposizione delle autorità italiane.

«Questi due procedimenti - ha spiegato l'azienda americana - insieme ad altre 10 nuove azioni legali recentemente avviate negli Stati Uniti, mirano a individuare e bloccare gli operatori che attualmente gestiscono più di 11mila siti web e gruppi social che alimentano il mercato delle false recensioni su Amazon e in altri negozi online in cambio di denaro o prodotti gratuiti». Il broker identificato in Italia avrebbe infatti creato una rete di persone disposte a comprare prodotti su Amazon e a pubblicare recensioni a 5 stelle in cambio di un rimborso completo dei loro acquisti. È ovvio che l'azienda di e-commerce ha costruito le proprie fortune proprio grazie alla fiducia che gli utenti riservano verso gli altri utenti che hanno acquistato un prodotto che stanno cercando. Se le recensioni diventano fittizie e non ci si può fidare neppure di questa sorta di intelligenza collettiva viene meno uno degli scopi principali del portale. «Questa decisione - viene spiegato da Amazon - dimostra la determinazione dell'azienda a fermare coloro che traggono profitto ingannando i clienti e i partner di vendita. Queste condotte possono integrare reati per i quali in Italia sono previste pene detentive e pecuniarie».

Del resto basta fare un giro sul web per scoprire la miriade di pagine online che spiegano come sia possibile ottenere dei prodotti senza pagarli, basta una semplice recensione positiva e arriva gratis il prodotto a casa. Gli articoli per i quali i venditori cercano recensioni positive sono soprattutto tecnologici: gli auricolari senza fili, ad esempio, sono i prodotti più offerti, ma ci sono anche i caricabatterie wireless o i telefonini con i tasti giganti adatti per le persone anziane. Per averli gratis su Telegram viene richiesta una recensione a 5 stelle. Funziona così: l'utente deve effettivamente acquistare il prodotto, poi dare una recensione ottima al prodotto sul portale Amazon e inviare poi il link della recensione al creatore del gruppo Telegram. Una volta effettuata questa procedura il broker effettua immediatamente un rimborso del 100% della cifra spesa. C'è pure una guida: se il prodotto che arriva non funziona o si è rotto è indicato chiaramente che «Non si deve scrivere al venditore tramite Amazon». Altrimenti il portale può accorgersi del trucco. Anche per questo Amazon ha da tempo lanciato il programma Vine, riservato ai migliori recensori della piattaforma che possono ottenere realmente i prodotti gratis, ma con recensioni veritiere. Non si può aderire volontariamente, ma è la stessa Amazon a giudicare l'affidabilità di un utente per farlo partecipare al programma.