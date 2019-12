Amazon, le idee regalo e le migliori offerte per i bambini nel Negozio di Natale

Tutti già indaffarati a cercare idee, offerte e sconti in vista dei regali di Natale. Manca ancora un po' alle feste natalizie, ma lo shopping sta già entrando nel vivo. Amazon ha aperto da alcuni giorni il “Negozio di Natale“, un'ampia ampia vetrina in cui è possibile trovare i regali per un amico o una persona cara. Da questo negozio si potranno accedere ad un marea di proposte in un po’ tutte le categorie merceologiche. Non solo tecnologia e hi-tech, ma anche capi d'abbigliamento alla moda o Smartbox per soggiorni indimenticabili tra relax e delizie di lusso. Ecco le migliori idee ragalo per bambini in vista del Natale 2019.

Mattel Games Scrabble Italia, edizione speciale, Il Gioco delle Parole Crociate anche in Dialetto. Un gioco che si muove tra i dialetti e sfrutta la saggezza popolare per giungere alla vittoria. L'obiettivo è ottenere il punteggio più alto con le parole create e se si compone una parola in dialetto si guadagnano punti bonus.

Casa delle Bambole in Legno Majestic Mansion. Questa sfarzosa casa delle bambole rappresenta, con i suoi 4 livelli, 8 stanze, e un ascensore che collega i vari piani, il sogno di ogni bambino. Alta 136,19cm, la casa e’ fabbricata con legno di alta qualita. Facile e divertente da montare, è perfetta per sorprendere i vostri bambini, o trasformate l’assemblaggio in attività ricreativa costruendola assieme a loro.

Black & Decker bricolo center. Tavolo da lavoro giocattolo ampio che aiuta lo sviluppo delle capacità di apprendimento e stimola la fantasia del bambino. Tantissimi strumenti inclusi: sega, martello, chiave inglese, cacciavite, pinze, chiave a gomito, morsa meccanica, 20 viti e ripiani per riporre gli utensili.

PMR446 bambini walkie talkie. Non è solo un giocattolo per bambini, ma anche è un buon regalo per accrescere la comunicazione tra i piccoli e i compagni o i genitori. Fatto d'un materiale durabile, è dotato di un ottimo suono e buona ricezione. La torcia incorporata poi può essere utilizzata per il nascondino.

Taglia, ritaglia, attacca. Edizione illustrata. Taglia qui, attacca là, trasforma le pagine del libro in sibilanti serpenti, tappeti volanti e buffi pupazzetti. Facile? Facilissimo! Basta seguire le indicazioni, ritagliare le pagine indicate, aggiungere un pezzetto di nastro adesivo ed ecco un esercito di marionette, un cavallo magico, un vaso di gerani fioriti... e questo è solo l'inizio.

Toy Story- 4, Buzz Lightyear in Missione Speciale. Buzz Lightyear interattivo che parla e cammina, dal film Toy Story 4. Design iconico, effetti sonori e un'espressione del volto caratteristico. Buzz cammina avanti e indietro e ha una speciale mossa a sorpresa. Movimenti realistici, suoni e apertura delle ali per un gioco che si trasforma in una vera missione.

