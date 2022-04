BeReal, il social network della verità: un solo post al giorno con un selfie scattato in due minuti. Come funziona

Addio filtri, foto ritoccate e ricondivisioni di momenti ormai passati: su BeReal, il nuovo social network che ha conquistato i giovani americani, si può essere solo "real", veri. L'app dà la possibilità di scattare un solo selfie e una sola foto di quello che si sta facendo al giorno, il tutto nel tempo limitato di due minuti. Solo una volta pubblicata si può vedere cosa stanno facendo gli amici. Un meccanismo studiato apposta per mostrarsi per come si è, senza opportunità di mistificazione.

Come funzione BeReal

In un orario random del giorno, sempre diverso e senza alcun preavviso, BeReal invia una notifica sullo smartphone di quanti hanno installato l'app e da quel momento parte il conto alla rovescia: due minuti per scattare un selfie con la fotocamera anteriore, una foto con quella posteriore e pubblicare entrambe in un unico post (come in foto). Nessuna possibilità di applicare filtri o di caricare immagini preesistenti dalla galleria del telefono. Solo una volta pubblicato il post si può vedere quelli degli amici e commentare o inviare una RealMoji (un selfie associato a una faccina). Impossibile mentire anche sulla propria posizione: l'applicazione è dotata di una mappa che geolocalizza gli amici.

Bereal è un social a suo modo "rivoluzionario", che incontra l'approvazione di quanti non ne possono più di scrollare feed con corpi fotocopia, viaggi in mete irraggiungibili, pranzi più belli che buoni, esperienze create ad hoc per gli influencers.